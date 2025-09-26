Exdirector del FBI enfrenta cargos tras investigación sobre lazos de Trump con Rusia

James Comey, exdirector del FBI, fue acusado el jueves de hacer una declaración falsa y de obstrucción en un caso penal que se presentó pocos días después de que el presidente Donald Trump pareciera instar a su secretaria de Justicia a procesarlo a él y a otros que considera adversarios políticos.

Comey, primer exfuncionario en enfrentar cargos vinculados a la investigación rusa de 2016

Esta acusación convierte a Comey en el primer exfuncionario de alto nivel en enfrentar un proceso relacionado con una de las principales quejas de Trump: la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016, que ya concluyó.

Durante años, Trump y sus seguidores han descrito esta investigación como un “engaño” y una “cacería de brujas”, a pesar de múltiples revisiones oficiales que confirmaron la intervención de Moscú a favor de la campaña republicana.

🚨 BREAKING: JAMES COMEY INDICTMENT HAS BEEN RELEASED, signed by US Attorney Lindsey Halligan



Comey is being charged in relation to making false statements under oath to the Senate Judiciary Committee, where on Sept 30, 2020, he LIED, saying he did not authorize leaks about… pic.twitter.com/Zj45Y5bjFs — Nick Sortor (@nicksortor) September 25, 2025

Detalles de la acusación contra James Comey: Los cargos que enfrenta

El caso formal incluye dos cargos: uno por hacer declaraciones falsas ante el Congreso durante su testimonio hace cinco años, y otro por obstrucción de un proceso penal.

Expertos advierten que este proceso judicial podría intensificar las preocupaciones de que el Departamento de Justicia, ahora liderado por Pam Bondi, una aliada cercana de Trump, esté siendo utilizado como instrumento para perseguir a figuras públicas que el presidente considera enemigos políticos.

El caso se desarrolla en un contexto en el que la Casa Blanca ha ejercido influencia directa sobre las operaciones del Departamento de Justicia, lo que ha generado debate sobre la separación entre la política y la aplicación imparcial de la ley, principio fundamental en la toma de decisiones procesales.

Presión política de Trump y turbulencias legales en el caso contra Comey

Comey fue despedido pocos meses después de que Trump asumiera la presidencia y se convirtió en un objetivo constante de los ataques del mandatario. El exdirector del FBI fue mencionado en redes sociales por Trump, quien expresó su frustración porque Bondi aún no había presentado cargos en su contra.

En otra publicación en Truth Social, Trump criticó que las investigaciones del Departamento de Justicia no habían derivado en procesamientos y anunció que nominaría a Lindsey Halligan, abogada personal del presidente, como fiscal federal para el Distrito Este de Virginia, pese a no tener experiencia como fiscal federal.