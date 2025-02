“Cuando él me apuñala, me mira y me pide perdón”: Janeth lucha contra la impunidad tras intento de feminicidio en Coatzacoalcos

Casi cuatro años han transcurrido desde que Janeth Francisco sobrevivió a un intento de feminicidio a manos de su esposo en Coatzacoalcos, Veracruz, fue un ataque brutal que la dejó con graves lesiones y una lucha incansable por la justicia.

El 14 de marzo de 2021, su cuerpo fue hallado con múltiples heridas en la vía pública de Coatzacoalcos, Veracruz, tras ser ahorcada, atropellada y apuñalada por quien una vez fue su pareja.

Janeth sobrevive al feminicidio

Janeth no solo se recupera de las secuelas físicas y emocionales, sino que también pide que su caso no se minimice por haber quedado viva y que el presunto responsable sea condenado.

Además de que la pena sea máxima por el delito de feminicidio en grado de tentativa, violencia familiar y lesiones dolosas calificadas.

“En el 2021 me casé con Elvis Alexis y él en menos de un mes, me ahorcó, me atropelló, me apuñaló y todavía sigo en este proceso”, menciona Janeth, víctima de feminicidio.

Han pasado casi cuatro años desde que Janeth Francisco sobrevivió a estos atentados a manos de quien consideraba el amor de su vida, el día de hoy, sigue esperando que se haga justicia.

El 14 de marzo de 2021, su cuerpo quedó con diversas lesiones sobre la vía pública de Coatzacoalcos, en el sur de Veracruz.

Janeth consideró que “la manera en la que él actuó es demasiado sangrienta, el que no se detuvo en la primera agresión tuvo oportunidad de pensarlo, por ahí entre mis recuerdos, cuando él me apuñala me mira a los ojos y me pide perdón, para mí eso es que estaba consciente de los que estaba haciendo..”

¿Qué ha pasado con el agresor de Janeth?

Janeth confirmó que la defensa del sujeto ha solicitado varios amparos y evadir pruebas contundentes, entre ellas un video donde se observa el momento exacto donde su esposo la atropella.

“Sabía lo que quería hacer, que era matarme, pues mira gracias a Dios, aquí estoy, lo estoy exponiendo, lo estoy señalando y considero que esa es la prueba más contundente y una pena, no porque quedé viva sea mínima, si no máxima porque si no va a seguir pasando esto”, menciona Janeth.

Tras el ataque, Elvis Alexis “N” huyó, mientras que en el 2022 fue detenido en Estados Unidos y extraditado a México, Janeth informó que el próximo 5 de febrero se iniciará el juicio en la cual pedirá la condena máxima.