A pesar de la oposición dentro y fuera de Japón, el país continuará con su plan de verter agua radiactiva de la central nuclear de Fukushima al Océano Pacífico.

"Haciendo caso omiso de la oposición de múltiples partes, el gobierno japonés continúa llevando adelante la descarga de agua contaminada de la planta de energía nuclear de Fukushima", señaló Su Xiaohui, subdirectora del Departamento de Estudios Estadounidenses del Instituto de Estudios Internacionales de China

Japón comenzará a verter esa agua contaminada al mar a partir del 12 de junio, son aguas con residuos nucleares que fueron utilizadas para enfriar los reactores dañados de la central nuclear de Fukushima, hasta el momento es una prueba que durará dos semanas con la que quiere comprobar el funcionamiento del dispositivo de cierre de emergencia.

¿Qué dicen los expertos del agua radiactiva de Fukushima?

"Intenta por todos los medios justificarse a sí mismo, pero no logra el efecto esperado. Anteriormente, pidió que los medios de comunicación y los grupos sociales dejaran de usar el término "agua contaminada con energía nuclear", "agua residual nuclear" o "agua nuclear tratada", indicó Xiaohui.

Tokyo Electric Power Company (TEPCO), operador de la central nuclear de Fukushima y el gobierno japonés reafirmaron que el sistema de filtración ALPS puede eliminar 62 tipos de materiales radiactivos.

Los especialistas no coinciden con dichas afirmaciones, "el agua residual nuclear o el agua nuclear tratada se refieren al agua descargada durante el funcionamiento normal de la planta de energía nuclear y deben cumplir con ciertos estándares. Sin embargo, el agua contaminada nuclear es claramente un fenómeno posterior a un accidente nuclear", enfatizó Xiaohui.

¿Cual es el plan de Japón para las aguas radadiactivas de Fukushima?

Japón planea verter en este 2023, un millón de toneladas de agua contaminada, "sabemos que es altamente radiactiva, especialmente cuando el agua de lluvia penetra en el núcleo disuelto del reactor, por lo que es básicamente equivalente a los desechos nucleares. De acuerdo con las regulaciones de Estados Unidos y otros países sobre los desechos nucleares, no se pueden descargar, sino que únicamente se deben almacenar a largo plazo", dijo Xiaohui.

A pesar de las dudas que existen tanto dentro como fuera de Japón y de los peligros que representan las sustancias radiactivas en el agua como el tritio, "en cambio, mirando sólo sus propios intereses, optó por un camino que genera alto riesgo de causar daños al agua, el medio ambiente y el futuro desarrollo de la humanidad", enfatizó Xiaohu.

La planta nuclear de Fukushima ha generado una cantidad gigantesca de agua contaminada con sustancias radiactivas al enfriar el combustible nuclear en los reactores, agua que está almacenada en unos mil tanques, "Japón intenta justificarse a sí mismo en lugar de dar una respuesta positiva. Está avanzando en un camino equivocado", resaltó Xiaohui.

¿Qué pasó en la planta nuclear de Fukushima?

Un accidente nuclear que ocurrió el 11 de marzo de 2011, debido a que un tsunami inundó el lugar, un fenómeno originado por un sismo de magnitud 9 que sacudió Japón.

Por el terremoto, la central nuclear de Fukushima enfrentó cortes de energía eléctrica y luego, el tsunami destruyó parte de la central, la función de refrigeración de tres de los seis reactores dejó de servir, los núcleos se fundieron, los contenedores se fracturaron, trayendo como resultado: explosiones de hidrógeno.

Causó contaminación en los alrededores a la planta nuclear, así como el desalojo de la población y la creación de una zona de exclusión, que a 12 años, todavía no hay acceso. Los trabajos para desmatelarla continúan, este es un accidente considerado el peor desde el desastre de Chernóbil en 1986.