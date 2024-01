Extranjeros residentes en Japón demandan al gobierno por racismo

Tres ciudadanos extranjeros demandaron al gobierno de Japón por acciones de racismo. Los reclamos son porque han vivido en la capital, Tokio, y han sido cuestionados por los agentes de la policía debido a su color de piel, nacionalidad y otros factores, lo que consideran una discriminación en violación de la constitución nipona.

Los tres demandantes están buscando una compensación económica individual de alrededor de 20 mil 355 dólares, poco más de 349 mil pesos mexicanos, por parte del gobierno federal, por el gobierno de Tokio y de la prefectura de Aichi.

Policías me han detenido dos veces en un día: demandante

Uno de los quejosos, Matthew, originario de India, vive desde hace más de 20 años en Japón. Desde entonces, en repetidas ocasiones, ha sido detenido por los policías en la calle, incluso en dos veces en un mismo día. Por ello, hasta tiene miedo de salir de su casa, asegura el medio local NHK.

“Siento que cada vez que termino de trabajar, me escondo en mi casa. Y Tokio es una de las mejores ciudades donde la gente quiere ir, pero yo no quiero salir. Y siempre me digo a mí mismo, ¿por qué no puedo? La razón es simplemente porque no quiero enfrentarme a otro policía. Así que nueve de cada 10 veces sé que encontrarán una manera de detenerme”, afirmó en una conferencia de prensa.

Mientras que otro de los demandantes, Syed Zain, de origen pakistaní, mencionó que tiene la impresión de que los ciudadanos japoneses tienen la idea de que los “extranjeros que lucen como extranjeros cometen delitos”, declaró.

“En cuatro años, la policía me paró más de 10 veces. Entonces, cuando las cosas pasan tantas veces, empiezas a darte cuenta: ¿estoy equivocado? ¿Estoy haciendo algo mal, por eso me detienen?”, afirmó Zain, quien llegó a Japón desde niño.

Maurice, demandante originario de Estados Unidos, con visa de residencia permanente en Japón y que ha vivido en el país asiático desde hace una década, espera que aunque no ganen la demanda, puedan llamar la atención sobre la discriminación.

Hasta Miss Japón 2024 fue discriminada

Cabe recordar que, aunque Japón es homogéneo en sus rasgos raciales y el 59% de los encuestados en 29018 consideraban que los inmigrantes pueden fortalecer a su país, las personas con rasgos extranjeros pueden atraer atención no deseada.

Además, su sentimiento nacionalista puede llegar a diversos extremos. En 2015, Ariana Miyamoto, de madre japonesa y padre estadounidense, enfrentó críticas tras representar al país del sol naciente en el certamen Miss Universo.

“He enfrentado barreras raciales”: Ucraniana es elegida como Miss Japón 2024 y desata polémica

La semana pasada, Karolina Shiino, modelo nacida en Ucrania y con más de dos décadas viviendo en Japón, también generó un debate en las redes sociales, debido a que enfrentó discriminación por sus rasgos caucásicos al ser nombrada Miss Japón 2024.

“Vivo como japonesa, pero ha habido barreras raciales y muchos casos en los que no fui aceptada”, afirmó Shiino en su ceremonia de coronación el 29 de enero de 2024.