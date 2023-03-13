Japoneses protestan contra plan de verter agua radiactiva al mar

Manifestantes japoneses se han reunido para protestar en contra del plan de descarga de agua radiactiva de la central de Fukushima en el mar, anunciada por el Gobierno de Japón y por la Compañía de Energía Eléctrica de Tokio.

En Tokio (capital de Japón), docenas de manifestantes se reunieron para protestar contra del plan de descarga de agua radiactiva en el mar, anunciada por el Gobierno japonés.

En enero pasado, el Gobierno de Japón anunció que para la primavera o en verano de este año (2023), descargaría al mar las aguas residuales radiactivas de la central Fukushima Daiichi, en el Océano Pacífico.

Tomoko Ito, un manifestante y residente de Tokio ha señalado que: "Me opongo firmemente al plan de descargar agua contaminada nuclear en el mar, y me opongo desde el fondo de mi corazón. Esto es algo que nunca debería hacerse. No solo creará desconcierto a los japoneses, sino que causará problemas a todo el mundo. Las sustancias radiactivas se extenderán por todo el mundo y podrán ser absorbidas por peces, acumulándose en sus cuerpos. El consumo de tales pescados y productos acuáticos por parte de las personas creará un círculo vicioso muy terrible".



Además de los residentes locales de la capital de Japón, personas provenientes de la prefectura de Fukushima también llegaron a Tokio para participar en la protesta. Ellos aseguran que la razón dada por el Gobierno japonés para verter el agua radiactiva (contaminada nuclear) al mar es insostenible y que el tema debe manejarse con cautela.

CCTV has no practice covering demonstrations in China, so its Tokyo-based crew goes to town covering this Japanese protest about Fukushima. pic.twitter.com/yGbCtYLHEr — Phil Cunningham (@jinpeili) March 12, 2023

Japón verterá agua radiactiva al mar: Fukushima

Kamoshita Yuya, residente de Fukushima señala que: "Ahora que el agua contaminada nuclear se ha almacenado en tanques de almacenamiento, está bien continuar almacenándola. Además de que hay un terreno para tanques de almacenamiento adicionales. Obviamente hay un método de almacenamiento, entonces decir que no hay suficiente tierra no puede ser el motivo para descargar el agua al mar".

Por su parte, Kiuchi Atsuko quien es otro residente de Tokio y manifestante, ha señalado que: "Es absolutamente imperdonable decidir descargar las aguas residuales al mar sin ninguna comunicación con los residentes locales. Todo el mundo está en contra, pero el Gobierno japonés no ha escuchado totalmente las voces de los pescadores. Y siempre ha sido así, ha ignorado la voz del pueblo".

Miembros de la Asamblea de la prefectura de Ibaraki también se unieron a la protesta en Tokio, aseguran que la descarga de agua radiactiva al mar, no es solo un problema que afecte a las personas en Fukushima, sino que provocará un gran impacto en la vida de los residentes de las áreas circundantes.

Jyunnyiti Tamatukuri, miembro de la Asamblea de la prefectura de Ibaraki, ha señalado que: "Vivo en la prefectura de Ibaraki, que es vecina de la de Fukushima. Si el agua contaminada nuclear se descarga en el mar, tendrá un impacto en la pesca, el turismo y la agricultura de nuestra prefectura. Me opongo firmemente a la descarga del agua contaminada nuclear en el mar porque quiero que las personas de mi pueblo natal puedan vivir y trabajar con tranquilidad".

En los últimos días, japoneses de las prefecturas de Fukushima, Saitama y muchos otros lugares también han organizado protestas contra el vertido de agua contaminada al mar.