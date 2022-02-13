Surgen protestas en Japón contra la descarga de agua de Fukushima

Los residentes de la prefectura japonesa de Fukushima realizaron una protesta contra el plan de descarga de agua contaminada de la central nuclear Tokyo Electric Power Co (TEPCO) el domingo, un día antes de la visita de un equipo de investigación de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) al lugar.

TEPCO dijo anteriormente que planea liberar agua contaminada a un kilómetro de la costa a través de un túnel submarino, pero el plan no logró disipar las preocupaciones de los residentes locales.

Las protestas se llevaron a cabo en la ciudad de Iwaki, en Fukushima, donde más de una docena de residentes levantaron pancartas con consignas, pidiendo la cancelación del plan de descarga y la protección del océano.

A partir de las 12:30 del mediodía, representantes de grupos cívicos locales, miembros de organizaciones de protección ambiental y personal visionario de todos los ámbitos de la vida pronunciaron discursos sucesivamente, expresando su oposición al plan.

"¿Es realmente seguro construir un túnel submarino de un kilómetro y descargar el agua contaminada? Los expertos han señalado los problemas de los cimientos del proyecto del túnel, pero la empresa solo realizó una encuesta tres veces. Le hemos preguntado al gobierno de la prefectura de Fukushima para proteger seriamente la seguridad de la gente de la prefectura", dijo Kazuyoshi Satoh, miembro del consejo de la ciudad de Iwaki.

Los lugareños dijeron que el gobierno japonés y TEPCO no han prestado suficiente atención a su oposición durante mucho tiempo y esperan que se divulgue más información durante el próximo viaje de investigación del OIEA, a fin de aumentar la conciencia de las personas sobre la protección del medio ambiente marino.

"Verter agua contaminada de la central nuclear en el mar es un problema que no solo preocupa a Japón, sino que también concierne al mundo entero, a las criaturas en el océano y a nuestra comida", dijo un residente local.

"No hemos obtenido información clara sobre el plan de descarga. Sin información clara, ninguna declaración del gobierno o TEPCO podrá convencernos de que es seguro. Se nos debe dar acceso a la información; solo así podremos hacer una declaración informada". juicio", dijo un tercer residente.

The International Atomic Energy Agency plans to visit Japan's #Fukushima #nuclear plant next week. The #UN agency will evaluate the safety of Japan's controversial plan to discharge the plant's radioactive water into the Pacific Ocean. pic.twitter.com/u8iaAQs5QL — CGTN Global Watch (@GlobalWatchCGTN) February 8, 2022

El plan de descarga de agiua de Fukushima

El terremoto y el tsunami del 11 de marzo de 2011 provocaron el peor accidente nuclear desde Chernobyl en la planta de Fukushima, 220 kilómetros al noreste de Tokio. Los desastres naturales y los colapsos en la planta de Fukushima obligaron a cientos de miles de residentes a huir de sus hogares.

Para abril de 2021, se anunció que Japón descargaría más de 1 millón de toneladas de agua contaminada en etapas después del tratamiento y la dilución, a partir de la primavera de 2023. El anuncio provocó preocupaciones de los pescadores locales y objeciones de los vecinos China y Corea del Sur.

En diciembre pasado, Japón trazó un plan para liberar el agua contaminada de la planta dañada en el mar, incluidos los estándares de compensación para la industria local y la compilación de un informe de evaluación de seguridad.

Se espera que el OIEA ayude a Japón antes y después de la liberación del agua de Fuskushima según las normas internacionales de seguridad sin dañar la salud pública y el medio ambiente.