¡Auto fuera de control! Choque contra 3 vehículos en la Benito Juárez: así ocurrió el accidente

Un aparatoso accidente vial sacudió la tranquilidad de vecinos de la alcaldía Benito Juárez, luego de que un conductor a exceso de velocidad perdiera el control de su vehículo y se impactara contra tres autos estacionados; ¡Choque múltiple!

Los hechos ocurrieron en las calles Santiago y Sucre, en la colonia Moderna, donde el fuerte choque generó movilización inmediata de servicios de emergencia y autoridades capitalinas.

¿Cómo ocurrió el choque en la Benito Juárez?

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un automóvil color negro circulaba a exeso de velocidad, lo que provocó que perdiera el control de la unidad. El vehículo terminó impactando contra tres automóviles que se encontraban estacionados, causando daños materiales considerables. Vecinos de la zona en la Benito Juárez alertaron a las autoridades tras escuchar el fuerte estruendo del choque.

#MientrasDormía | En calles de la colonia Moderna, en la alcaldía Benito Juárez, un conductor a exceso de velocidad perdió el control y terminó impactando tres vehículos estacionados.



Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya lo tienen bajo resguardo y será presentado… pic.twitter.com/PTv5Bi8waC — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 11, 2026

A pesar de lo aparatoso del accidente, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas, lo que evitó que el incidente pasara a mayores. Al lugar del siniestro acudieron elementos de emergencia, incluyendo bomberos, personal de protección civil y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes aseguraron la zona y brindaron apoyo. El conductor responsable quedó bajo resguardo de los uniformados para responder por los daños ocasionados.

Cierres viales por trabajos en Calzada de Tlalpan y Taxqueña

En otro punto de la ciudad de México, autoridades capitalinas mantienen trabajos de remodelación urbana en la zona de Calzada de Tlalpan y Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán. Trabajadores realizan labores de pintura y creación de murales urbanos bajo el puente, como parte de un proyecto de mejora del entorno urbano.

¿Por qué hay cierres en la zona? Debido a estas obras, la circulación vehicular fue cerrada temporalmente en el tramo de Calzada de la Virgen y Taxqueña, con apoyo de policías capitalinos que colocaron señalización para evitar el paso de vehículos. Las autoridades buscan concluir estos trabajos antes de eventos internacionales de gran relevancia, por lo que se prevé que las labores continúen en los próximos días.