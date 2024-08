¡Médico del IMSS salva vida en pleno vuelo! Conoce al héroe sin capa de Torreón

En un hecho inédito, el médico Javier de la Torre Anderson, anestesiólogo de la Unidad Médica de Alta Especialidad de

Torreón, Coahuila del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), demostró su gran profesionalismo y humanidad al salvar la vida de un pasajero durante un vuelo comercial de Guadalajara a Torreón. Conoce la historia detrás del milagro en los aires.

Cinco minutos que salvaron una vida: La increíble historia de Javier de la Torre

El milagro ocurrió en pleno vuelo con dirección de Guadalajara a Torreón, cuando durante el trayecto, un hombre sufrió una arritmia cardiaca que puso en riesgo su vida, debido a que el pasajero no respiraba y no tenía pulso. Ante esta emergencia, el doctor de la Torre Anderson no dudó en actuar y demostrar su gran labor y pasión por su profesión: “En el aeropuerto saludé a un compañero mío traumatólogo, y yo sabía que venía en el avión, entonces grité su nombre, se levantó y le dije: ‘¡ayúdame!’”, relató el médico.

Gracias a la rápida intervención del anestesiólogo y la colaboración de un traumatólogo que también viajaba en el avión, se logró estabilizar al paciente y salvar su vida: “Canalicé al paciente y volví a pasar medicamento, seguimos con el RCP (Reanimación Cardiopulmonar), y el paciente empezó a respirar”. Este acto heroico ha puesto de manifiesto la importancia de contar con profesionales de la salud altamente capacitados y dispuestos a ayudar en cualquier circunstancia.

Una persona de la tercera edad perdió el conocimiento a la mitad de la ruta del vuelo Guadalajara-Torreón.



Felicitan a Javier de la Torre Anderson, médico del IMSS, que salvo una vida en los aires

La directora de la Unidad Médica de Alta Especialidad de Torreón, María Guadalupe Villa González, expresó su orgullo por la labor del doctor de la Torre Anderson y destacó su compromiso con la salud de los pacientes: “Este caso es un ejemplo de la vocación de servicio que caracteriza a nuestros médicos”, afirmó.

El paciente, que cuya identidad se mantiene en reserva ya se encuentra fuera de peligro, también ha expresado su agradecimiento al doctor de la Torre Anderson y a todo el personal médico que lo atendió.