Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que Javier May Rodríguez saldrá de su cargo como director general del Fondo Nacional de Desarrollo Turístico (Fonatur). En ese sentido, también dio el nombre de quien lo sustituiría frente al megaproyecto del Tren Maya.

"Cierra un ciclo va a Tabasco, no hay dedazo, quiero agradecerle su apoyo y ahora va a hacerse cargo la general Águila, Óscar David Lozano Águila va a ser el director de la empresa estatal Mayoritaria Águila", detalló AMLO.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ formaliza qué empresa estatal ligada a #Sedena controle Tren Maya y confirma que Javier May dejará #Fonatur, dependencia que se encargaba del #TrenMaya pic.twitter.com/GeTnImWHO1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 4, 2023

Javier May buscará la gubernatura de Tabasco en elecciones 2024

Javier May saldrá como director general del Fonatur a partir del próximo martes 5 de septiembre, pues buscará contender por la gubernatura de Tabasco rumbo a las elecciones 2024 de la mano de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En ese sentido, el mandatario reconoció al funcionario como una persona comprometida, honesta y que cuida del pueblo, pues lo conoce desde hace más de 30 años desde que comenzaron "la lucha"; destacó que con la entrega del proyecto finaliza un ciclo.

Ha sido un honor, Presidente @lopezobrador_. Seguiremos luchando por el pueblo. pic.twitter.com/JJ81zOl7jX — JAVIER MAY (@TabascoJavier) September 4, 2023

¿Quién es Javier May?

Javier May antes era el titular de la Secretaría de Bienestar; sin embargo, después fue electo como director general de Fonatur desde el 11 de enero de 2022. De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL), May solo tiene estudios de preparatoria. Nació en Comalcalco, Tabasco, el 5 de mayo de 1966 y es un miembro fundador del partido guinda.

En 2013 fue el primer dirigente estatal del partido Morena en Tabasco. Posteriormente, pidió licencia como presidente municipal para ser candidato a senador de la República en las elecciones de 2018 por la coalición Juntos Haremos Historia.

Fue subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, donde estuvo a cargo del programa "Sembrando Vida"; sin embargo, en marzo de 2020, presentó su renuncia a dicho puesto tras acusar a María Luisa Albores de "haber abrogado unilateralmente las facultades requeridas para operar dicho programa”.

El presidente López Obrador no aceptó su renuncia y, por el contrario, lo nombró como titular de la Secretaría del Bienestar.