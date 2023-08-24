¿Cómo nació Juntos Hacemos Historia?

Rumbo a las elecciones 2024, los dos bloques de México se encuentran en su respectivo proceso interno para elegir al o la candidata presidencial. Cabe destacar que ambas opciones irán en coalición con otros partidos políticos.

Tras la salida de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la alianza Juntos Hacemos Historia, así como el Frente Amplio por México, se encuentran perfilando a su representante.

¿Cuáles son los partidos aliados de Morena rumbo a elecciones 2024?

Juntos Hacemos Historia es la coalición de tres partidos, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT). Fue el 23 de diciembre cuando el presidente nacional del partido guinda, Mario Delgado Carrillo, presentó en conferencia de prensa la coalición de los tres partidos.

En ese sentido, recordó que el PT ha sido un aliado histórico para la conformación de la Cuarta Transformación, pues ha acompañado el proyecto encabezado por López Obrador desde 2006.

Coalición Morena, PVEM y PT en las elecciones 2021

Fue el 15 de enero de 2021 cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó las coaliciones Va por México y Juntos Haremos Historia, este último decidió postular 151 candidaturas a diputaciones para contender el 6 de junio del mismo año.

La coalición fue acordada inicialmente en 151 de los 300 distritos electorales; sin embargo, el 18 de marzo los partidos acordaron expandir la coalición a 183. A Morena le tocaron 88, al Verde 50 y al PT 45.

El partido de AMLO ya encabezaba seis entidades de la República Mexicana:



Chiapas.

Ciudad de México.

Morelos.

Puebla.

Tabasco.

Veracruz.

Tras las elecciones 2021, añadió a la lista:



Baja California.

Baja California Sur.

Campeche.

Colima.

Guerrero.

Michoacán.

Nayarit.

Sinaloa.

Sonora.

Zacatecas

Tlaxcala.

Estas #Elecciones2023 definieron el mapa político de cara a los comicios del siguiente año.@PartidoMorenaMx se consolida como la primera fuerza política del país.https://t.co/MwSZOSb7CM pic.twitter.com/wVHrdN5PGG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 5, 2023

Juntos Hacemos Historia rumbo a las elecciones 2024

Hay seis corcholatas que alzan la mano para representar el movimiento rumbo a las elecciones más grandes de la historia del país, donde se elegirá al siguiente presidente tras la salida de AMLO:



Claudia Sheinbaum (Morena).

Marcelo Ebrard

Manuel Velasco (PVEM).

Ricardo Monreal (Morena).

Adán Augusto López Hernández (Morena).

Fernández Noroña (PT).

Además de la presidencia, se contenderá por otros ocho estados: Chiapas, Guanajuato, Jaliso, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.