¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del lunes 4 de septiembre

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen minuto a minuto y en vivo de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Becerril (AMLO) para este lunes 4 de septiembre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue la conferencia mañanera de AMLO:

Avances en el Tren Maya

Javier May compartió sobre los avances del Tren Maya, y remarcó que el presidente López Obrador visitó, el titular de Fonatur aclaró que el proyecto será inaugurado el próximo mes de diciembre.

Renuncia de Javier May para contender por la gubernatura de Tabasco

El presidente López Obrador afirmó que Javier May Rodríguez saldrá de su cargo como director general del Fondo Nacional de Desarrollo Turístico (Fonatur). En ese sentido, también dio el nombre de quien lo sustituiría frente al megaproyecto del Tren Maya.

AMLO afirma asistencia para el último informe de gobierno de Alfredo del Mazo

El presidente confirmó su asistencia para el último informe del gobernador saliente del Estado de México, Alfredo del Mazo. "No puede haber banderas partidistas, tenemos que trabajar juntos y lo hemos logrado porque Alfredo del Mazo ha sido muy respetuoso, no ha confundido las cosas, no ha hecho politiquería. Jamás una declaración en contra del Gobierno federal. Ha sido muy respetuoso y se lo agradecemos, se lo reconocemos”, señaló.

Con una mañanera de poco más de una hora, el presidente López Obrador afirmó que tendría que viajar a Toluca para el sexto informe del gobernador saliente.