Abaten a jefe de La Familia Michoacana en Edomex: tenía 7 secuestrados

Las autoridades de seguridad en el Estado de México (Edomex) dieron un golpe contra La Familia Michoacana, grupo delictivo con presencia en la región y del cual un jefe de plaza fue abatido.

Un operativo en el municipio de Amanalco logró descubrir que en el lugar donde se encontraba este sujeto había siete personas que habían sido víctimas de secuestro.

Caen presuntos cómplices de jefe de plaza de La Familia Michoacana

Policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a cinco hombres, uno de ellos menor de edad, y una mujer, por su probable participación en el delito de privación ilegal de la libertad.

Estas personas podrían ser parte de este grupo delictivo, mientras que siete personas secuestradas fueron liberadas.

Disparos alertaron a la policía y logran dar con gente de La Familia Michoacana

Los oficiales recibieron un reporte del Centro de Mando en el que se alertaba de disparos en las inmediaciones de la localidad San Bartolo.

Al arribar al sitio, observaron a varios individuos correr a la parte alta del Cerro del Elefante, quienes fueron alcanzados; pero uno de ellos disparó en contra de los policías estatales.

Abaten a jefe de plaza de La Familia Michoacana

Luego de repeler la agresión, el agresor perdió la vida. Se trata de Jonathan “N” de 38 años, quien, de acuerdo con las primeras indagatorias, al parecer era jefe de plaza del cártel.

"Durante la intervención, otro de sus aparentes cómplices disparó contra el cuerpo de seguridad, por lo que, al repeler la agresión, fue abatido; probablemente era jefe de plaza de un grupo delictivo con orígenes en Michoacán", informó la SSEM.

En el lugar, se encontraron a siete personas víctimas de secuestro, una de ellas con ficha de búsqueda del 20 de diciembre de 2025.

Los detenidos son Jesús “N” y Emmanuel “N”, ambos de 22 años, Rolando “N” de 34, Israel “N” de 18, Getsemaní de 20 y un menor de 16 años.

Todos fueron trasladados ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Edomex correspondiente, donde se determinará su situación jurídica.

