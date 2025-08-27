Renuncia explosiva en Santa Mónica: el jefe de policía se despide; conoce la razón detrás

En una decisión que sorprendió tanto a vecinos como a las mismas autoridades, Ramón Batista, primer jefe de policía latino de Santa Mónica, anunció su renuncia, citando un choque con la nueva administración municipal; su salida está programada para el 4 de octubre de 2025.

¿Qué hay detrás de le renuncia de Ramón Batista?

En una carta enviada a Oliver Chi, administrador de la ciudad, Batista le expresó que su experiencia de prácticamente 40 años, su fuerte sentido de justicia, además de que su compromiso con la ley, entraron en conflicto con las nuevas demandas del gobierno municipal; palabras que reflejan una tensión entre la visión del exjefe y las prioridades de la nueva gestión.

🚨BREAKING: Ramon Batista, the exceptional @SantaMonicaPD Chief abruptly resigned last week despite being loved/effective.



Resignation letter released by city REDACTED paragraph where he said he’s departing because new anti-police council couldn’t allow him to enforce laws.… pic.twitter.com/KW3HeHg5Y9 — Houman David Hemmati, MD, PhD (@houmanhemmati) August 25, 2025

¿Cuál fue el legado de Ramón Batista en la policía de Santa Mónica?

Ramón Batista lideró durante prácticamente cuatro años, durante los cuales impulsó el crecimiento del cuerpo policial, llevando el número de agentes activos de 177 a 231.

También redujo los delitos de alto impacto, además de que fortaleció la presencia policiaca con nuevas tecnologías, como un sistema de despacho informático, patrullas con drones y un Centro de Crimen en Tiempo Real.

Conforme a Santa Monica Daily Press, Batista atendió más de 128 mil servicios en 2024, con alrededor de 2 mil 800 arrestos, generando una reducción del 2 % en delitos graves.

La alcaldesa Lana Negrete y el administrador Chi elogiaron su liderazgo, destacando su visión, dedicación y el vínculo fortalecido entre la policía y la comunidad.

NBC 4: Santa Monica Police Chief Ramon Batista Resigns Citing ‘Trouble with Leadership’ pic.twitter.com/yTj89cYgz6 — Alexandra Datig | Front Page Index 🇺🇸 (@alexdatig) August 27, 2025

Darrick Jacob sustituirá momentáneamente a Ramón Batista

¿Quién asumirá el cargo? El jefe interino será el subcomandante Darrick Jacob, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en el departamento, además de que recientemente fue promovido de su largo historial de servicio.

¿Qué implica esta renuncia para Santa Mónica?

El retiro de Batista marca un momento de transición en la ciudad; su liderazgo fue clave para implementar reformas y ganar confianza post-protestas de 2020. Ahora, el futuro del departamento podría tomar un nuevo rumbo bajo las prioridades de la nueva administración.

La salida de Ramón Batista plantea preguntas sobre la dirección futura del departamento: ¿continuará el enfoque en tecnología y reformas, o la nueva administración priorizará un estilo diferente de seguridad pública?