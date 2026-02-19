Jeremy muestra señales de recuperación tras ataque; “apretó la mano de su madre”

Tras cumplirse una semana de los violentos sucesos ocurridos en las inmediaciones de un plantel educativo en la alcaldía Tláhuac, el panorama médico de Jeremy, el adolescente víctima de un ataque con arma blanca, comienza a presentar los primeros indicios de respuesta neurológica.

Según los testimonios compartidos por su círculo familiar cercano, el joven logró manifestar una reacción física al sujetar con fuerza la extremidad de su progenitora, además de mostrar señales de comprensión ante las palabras que ella le dirigía durante su estancia hospitalaria.

Jeremy, el adolescente herido, muestra primeros signos de respuesta neurológica

No obstante, a pesar de estos pequeños avances que brindan esperanza a sus allegados, el personal médico que lo atiende mantiene un pronóstico reservado sobre su evolución definitiva.

Nuevo metraje sobre el caso Jeremy sale a la luz



El menor de 14 años de edad fue acusado de apuñalar a Jeremy, alumno de una secundaria en #Tláhuac, #CDMX, quien fue reportado grave tras las heridas durante una pelea.https://t.co/WpqXuZaqVK pic.twitter.com/ITXaMsxsNG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 14, 2026

El menor permanece actualmente bajo vigilancia constante en el área de cuidados críticos del Hospital Pediátrico de Legaria, donde su estado se describe todavía como una batalla persistente entre la vida y la muerte.

La gravedad de su situación es consecuencia directa de la naturaleza del atentado sufrido a las afueras de la Secundaria Diurna Número 324, denominada Enrique Conrado Rébsamen.

Investigaciones revelan el uso de un arma Karambit en el ataque

Las investigaciones sobre el incidente han arrojado luz sobre la peligrosidad del instrumento empleado por el atacante, identificándolo como un Karambit, una pieza de origen asiático cuya morfología se asemeja a la garra de un felino, diseñada para causar daños profundos mediante su hoja encorvada.

Los reportes clínicos detallan que el estudiante fue objeto de siete impactos con dicho objeto punzocortante, los cuales comprometieron severamente la integridad de múltiples sistemas internos.

🕯️🙏 Una luz de esperanza en medio de la tragedia: Jeremy, el joven de 15 años atacado afuera de su secundaria en Tláhuac, mostró sus primeros signos de mejoría al apretar la mano de su madre.



🥺 Aunque su pronóstico sigue siendo reservado y permanece en terapia intensiva en el… pic.twitter.com/zhi7ktNiFv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 19, 2026

Debido a la magnitud de las perforaciones, el equipo de cirugía se vio obligado a realizar la extracción inmediata del bazo para intentar estabilizarlo. Asimismo, el trayecto de la hoja metálica alcanzó a lesionar de forma importante tanto el hígado como el diafragma.

El historial de daños se extiende a otras áreas corporales vitales, incluyendo afectaciones previas detectadas en la región del tórax, los pulmones, el tracto intestinal y el sistema renal, lo que explica la complejidad de su tratamiento actual en terapia intensiva.

No hay postura oficial del plantel

A pesar del tiempo transcurrido desde la agresión, las autoridades encargadas de las políticas educativas y los organismos de seguridad pública en la capital no han presentado una postura oficial ni comunicados que aclaren el trasfondo del ataque.

Hasta este momento, la identidad de quien perpetró la agresión permanece bajo total hermetismo, al igual que los motivos o las situaciones específicas que desencadenaron este acto violento frente a la institución de educación básica.

Se mantiene una tensa espera por parte de la sociedad para que las indagatorias legales logren finalmente dar luz sobre lo ocurrido en este caso que ha dejado a un adolescente luchando por sobrevivir.