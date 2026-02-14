Violencia escolar en CDMX: Jeremy sigue grave tras ataque con arma blanca

Jeremy, un adolescente de 15 años, continúa en estado grave luego de ser apuñalado a las afueras de la Secundaria Diurna No. 324 “Enrique Conrado Rébsamen”, en la Ciudad de México. El menor permanece internado en el Hospital Pediátrico de Legaria, donde es atendido por un equipo médico especializado.

¿Cómo sigue Yeremi? De acuerdo con familiares que se encuentran en el hospital, el estado de salud del jovencito no ha presentado cambios significativos hasta el momento. Los médicos informaron que Jeremy sufrió perforaciones en los intestinos, un riñón y un pulmón, lesiones que lo mantienen bajo estricta vigilancia médica.

¿Cuál es el estado de salud de Jeremy tras el ataque?

Estado de salud de Jeremy: Según la información proporcionada por la familia, el menor se encuentra estable dentro de su gravedad, aunque las lesiones internas representan un riesgo elevado.

Se espera que en las próximas horas el hospital emita un parte médico oficial que permita conocer si hay avances o complicaciones en su recuperación.

El menor fue ingresado de emergencia tras el ataque y sometido a procedimientos médicos inmediatos para controlar las lesiones causadas por el arma blanca.

Jeremy, de 15 años, fue apuñalado afuera de su secundaria en @TlahuacRenace por un compañero de 14. Hoy está grave.



Su caso no es aislado, es el retrato de un país donde la violencia escolar crece y la autoridad calla. La negligencia repite patrón: jóvenes heridos, familias… pic.twitter.com/T5hJOLJ09D — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 13, 2026

¿Dónde ocurrió el ataque y qué se sabe hasta ahora?

El ataque ocurrió a las afueras de la Secundaria Diurna No. 324 “Enrique Conrado Rébsamen”, un plantel de educación básica ubicado en la alcaldía Tláhuac en la capital del país. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre el agresor ni las circunstancias que derivaron en la agresión.

Autoridades educativas y de seguridad no han emitido aún un posicionamiento público, mientras se espera que las investigaciones permitan esclarecer los hechos.

Preocupación por la violencia en entornos escolares

El caso ha generado preocupación entre padres de familia y la comunidad escolar, reavivando el debate acerca de la seguridad en los alrededores de los planteles educativos, además de la necesidad de reforzar medidas de prevención.

Mientras tanto, la familia de Jeremy permanece a la espera de noticias alentadoras, con la esperanza de que el adolescente logre superar las lesiones. ¿Qué acciones deberían tomarse para garantizar la seguridad de estudiantes dentro y fuera de las escuelas?