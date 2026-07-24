Jimothy un mapache “redondo” se vuelve viral: La explicación detrás de su peculiar aspecto

Un peculiar mapache conocido como Jimothy ha conquistado las redes sociales gracias a su inusual apariencia. El animal, que merodea por las calles de Seattle, Washington, es reconocido por su cuerpo corto y rodeado, una característica que lo ha convertido en una auténtica leyenda local.

La historia comenzó cuando Kiana Hall, residente de la zona Ballard, salió a caminar con su esposo y vio a un pequeño animal cruzar rápidamente frente a ellos. En un principio pensó que se tratata de un gato, por lo que decidió grabarlo en video.