¡El Canal del Mundial! TV Azteca se consolida como el favorito de la afición en la Copa del Mundo 2026

Al concluir la Copa Mundial de la FIFA 2026™, TV Azteca confirmó su posición como la televisora líder para la afición mexicana, reuniendo a más de 88 millones de personas a través de su señal abierta y plataformas digitales. La cobertura televisiva por Azteca 7 logró llegar a ocho de cada diez hogares en el país, registrando más de 25.3 mil millones de minutos consumidos en televisión entre partidos y programas de análisis. Esta preferencia refrendó la forma de contar el fútbol que caracteriza a la televisora, combinando la pasión, el análisis especializado y el entretenimiento que conectaron con millones de familias durante todo el torneo.

El liderazgo de la televisora se extendió de manera simultánea al entorno digital y las redes sociales, donde las transmisiones gratuitas mediante la página aztecadeportes.com y las aplicaciones de Azteca Deportes y TV Azteca en Vivo alcanzaron a más de 80 millones de usuarios. Estas plataformas generaron un total de 128 millones de reproducciones, mientras que la cobertura digital global rebasó los 2.6 mil millones de impresiones en redes sociales.

Estos datos métricos consolidaron a la marca como la principal opción multiplataforma para seguir las emociones a flor de piel que generaba el certamen desde cualquier dispositivo.

🇲🇽 México volvió a elegir a TV Azteca como el canal del Mundial.

Con más de 88 millones de mexicanos acompañándonos en todas nuestras plataformas, reafirmamos nuestro liderazgo como el punto de encuentro para vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Gracias por su confianza y por… pic.twitter.com/DVPu1Mh18p — Azteca 7 (@AztecaSiete) July 21, 2026

El talento estelar detrás del éxito en las pantallas de Azteca Deportes

El impacto de la transmisión estuvo respaldado por el talento deportivo de la casa, encabezado por Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Luis Roberto Alves "Zague", Inés Sainz, Antonio Rosique, Carlos "Warrior" Guerrero y David Medrano. La cobertura contó además con la participación de figuras internacionales del fútbol como Iker Casillas, Jorge Valdano y Fernando Morientes, cuya experiencia enriqueció el análisis de cada jornada.

A la propuesta deportiva se integró una barra de entretenimiento orientada a toda la familia, con la presencia de Los Mascabrothers, El Capi Pérez, Facundo, Krystal Silva y Vanessa Claudio. Esta combinación de análisis técnico, irreverencia y entretenimiento permitió conectar con los televidentes y reafirmar la confianza de los socios comerciales, consolidando a TV Azteca como la pantalla de preferencia para vivir los grandes eventos deportivos en México.

¡Nos vemos en 2030!