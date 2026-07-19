¿Cuánto durará el show de medio tiempo del Mundial 2026? El tiempo estimado para la presentación de Madonna, Shakira y BTS en la final

La final del Mundial 2026 ya inició. Hoy domingo 19 de julio, el Estadio Nueva York Nueva Jersey, en East Rutherford, es escenario de un hecho inédito: el primer show de medio tiempo con la participación de Madonna, Shakira, BTS, y Justin Biber. Conoce cuánto tiempo durará el espectáculo y como se llevará a cabo.

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¿Quiénes cantarán en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026?

El espectáculo se llevará bajo la dirección de Chris Martin, vocalista de la banda de Coldplay. Entre los invitados esta el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, quien participara dirigiendo a la Filarmónica de Nueva York y a la Orquesta Sinfónica Bolívar de Venezuela. El show estará integrado por personajes como "Sesame Street" y "The Muppets".

El espectáculo de medio tiempo del Mundial 2026 tiene una duración de aproximadamente 11 minutos, pero en la final todo puede pasar, ya que se espera que se extienda el tiempo debido al tiempo que requiere para montar y desmontar el escenario.

Los artistas que se presentaran en el show de medio tiempo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ son: Madonna, Shakira, BTS, Justin Biber, Gustavo Dudamel, Coldplay junto al coro PS22, Burnal Boy y Los Personajes de "Sesame Street" y "The Muppets".

La ceremonia de clausura comenzará a la 1:30 p.m hora de Miami; esto 90 minutos antes del comienzo de la tan esperada final.

Para las ceremonias estos son los artistas:



Robbie Williams

Laura Pusini

Jennifer Hudson

Nicoles Scherzinger

Tom Cruise

El youtuber IShowSpeed

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