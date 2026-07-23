Estuvo 74 años oculto en el océano Atlántico: hallan restos del avión que desapareció en 1952

El Pan Am Clipper Endeavor emprendió su último viaje el 11 de abril de 1952 con 69 pasajeros a bordo y con destino a Nueva York, Estados Unidos. Pero nueve minutos después de despegar de Puerto Rico, el avión se perdió en el fondo del Océano Atlántico.

Tras perder potencia en los motores del lado derecho, la aeronave tipo Douglas DC-4. se desplomó, y aunque todos los tripulantes lograron sobrevivir, la falta de tiempo y de instrucciones de seguridad, hizo que solo 17 personas pudieran salir.

A las 12:20 de aquel 12 de abril, el avión se hundió en menos de 3 minutos y con 52 pasajeros; quienes nunca pudieron ser localizados hasta 74 años después.

One of aviation’s greatest mysteries has finally been solved. Take a first look at this incredible discovery from Air/Sea Heritage Foundation in partnership with Deep Sea Vision and Josh Gates.



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Así se desplomó el avión que desapareció en 1952 en Puerto Rico: cronología

El avión despegó del Aeropuerto Internacional Isla Grande a las 12:11 a.m con 64 pasajeros y cinco tripulantes a bordo. Pero nueve minutos después, los dos motores perdieron potencia.

Esto obligó al piloto a realizar un amerizaje violento, pero debido al impacto, la aeronave se llenó de agua, lo que dejó una ventana de tiempo bastante absurda para salvar a todos.

BREAKING: Research team discovers wreckage of Pan Am Flight that crashed 74 years ago, killing 52 and forever changing airline safety standards.



On April 11, 1952, Pan Am’s Clipper Endeavor departed San Juan, Puerto Rico, bound for New York with 64 passengers and 5 crew members… — Ralph (@_iralph) July 23, 2026

Aunque el avión contaba con balsas y chalecos salvavidas suficientes, muchos de los pasajeros solo hablaban español y la tripulación solo sabía inglés, por lo que fue prácticamente imposible comunicar las medidas de seguridad.

La gente nunca supo dónde estaban los chalecos de seguridad ni las salidas de emergencia, y sin un plan coordinado de evacuación, solo bastaron 3 minutos para que el Pan Am Clipper Endeavor se hundiera.

Así encontraron los restos del avión que estuvo oculto en 1952

Durante 74 años, los restos de la aeronave, de un tamaño similar al de un Boeing 737, permanecieron ocultos a 2 mil pies de profundidad en el océano Atlántico, específicamente frente a la costa norte de Puerto Rico,

De acuerdo con CNN, el avión estaba partido en dos secciones, pero a pesar de los años transcurridos y de estar debajo del mar, el emblemático logotipo de Pan American y el nombre de la aeronave quedaron legibles.

Al salir a la superficie y descargar los datos del sonar, aparecieron en las pantallas las siluetas del fuselaje y la cola partida, lo que permitió comprobar que se trataban de los restos del avión desaparecido en Puerto Rico.

Accidente cambió las reglas de aviación para siempre

Antes de esta tragedia, no existía un manual para instruir a los pasajeros sobre cómo actuar ante una emergencia, ni mucho menos la demostración de seguridad obligatoria antes de cada vuelo.

A partir de 1952, se estandarizó el uso de iconos en los asientos, permitiendo que cualquier persona comprenda los pasos de evacuación sin importar el idioma.

Se rediseñaron los procedimientos para garantizar que las balsas y chalecos estuvieran al alcance de los pasajeros, además de coordinar planes de evacuación.

