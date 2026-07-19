Construyen rascacielos imperial con alberca infinita, boliche y mayor altura que la Torre Latinoamericana, con presupuesto de 220 millones de dólares

Con una altura que superará a la Torre Latinoamericana y amenidades como una a lberca infinita, boliche y hotel, Imperial Tower promete convertirse en uno de los rascacielos más llamativos que se construyen actualmente en Jersey City, Nueva Jersey . El desarrollo requerirá una inversión cercana a 220 millones de dólares y alcanzará 195 metros de altura distribuidos en 56 niveles .

La obra comenzó a finales de 2023, aunque el proyecto fue replanteado para crecer mucho más de lo previsto. Tras asegurar los recursos necesarios para continuar con la construcción, Imperial Tower avanza con un diseño renovado que combinará viviendas, comercios, hospedaje y espacios recreativos en un solo complejo, una propuesta que busca transformar parte del paisaje urbano de Jersey City.

Imperial Tower será más alta que la Torre Latinoamericana

La altura es, sin duda, una de las características que distingue a este rascacielos; cuando esté terminado, Imperial Tower llegará a los 195 metros, una cifra que supera a la Torre Latinoamericana , uno de los edificios más representativos de México y una referencia inmediata para dimensionar el tamaño que tendrá esta construcción.

Lo curioso es que el proyecto no siempre fue así; en un inicio se contemplaba una torre de 35 pisos y 110 metros; sin embargo, una actualización al diseño permitió ampliar considerablemente sus dimensiones para incorporar más niveles destinados a viviendas, hotel y estacionamiento.

Ese crecimiento convirtió a Imperial Tower en uno de los desarrollos inmobiliarios más ambiciosos que actualmente avanzan en Nueva Jersey, donde el proyecto busca convertirse en un nuevo referente arquitectónico.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONSTRUYEN EN MÉXICO LA TORRE MÁS ALTA DE LATINOAMÉRICA, CON DISEÑO CURVO CONTRA VIENTO Y MÁS GRANDE QUE EL EMPIRE STATE

Alberca infinita, boliche y espacios pensados para vivir sin salir del edificio

Más allá de su altura, Imperial Tower también apuesta por ofrecer una experiencia diferente para quienes vivan o visiten el complejo.

Entre sus principales atractivos se encuentra una alberca infinita ubicada en la azotea , desde donde habrá vistas panorámicas de Jersey City; el desarrollo también incluirá gimnasio, boliche, biblioteca, sala de juegos infantiles, espacios de coworking, sala de proyecciones y áreas especialmente diseñadas para mascotas.

Como parte del proyecto, los pisos superiores albergarán un salón para eventos y dos restaurantes con terrazas al aire libre. Además, el complejo contará con un hotel Fairfield by Marriott de 154 habitaciones, comercios en la planta baja y diversas áreas comunes pensadas para residentes y visitantes.

Así será el rascacielos que busca transformar Jersey City

Además de sus amenidades, Imperial Tower ofrecerá 542 departamentos, de los cuales una parte estará destinada a vivienda asequible; el complejo también dispondrá de alrededor de 77 mil 800 metros cuadrados de construcción y un estacionamiento cubierto con capacidad para más de 200 vehículos.

El terreno donde hoy se levanta este rascacielos estuvo ocupado durante años por un taller mecánico, pero ahora dará paso a un proyecto que reúne vivienda, comercio, hotel y entretenimiento en un mismo lugar.