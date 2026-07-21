¡Sin salir de tu chat! Así puedes crear imágenes con la IA de WhatsApp; paso a paso
La Inteligencia Artificial de WhatsApp permite crear imágenes dentro de los chats individuales y grupales de la plataforma de Meta; así puedes hacerlo.
¡No te quedes sin la tuya! WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del mundo, implementó la opción de crear imágenes con Inteligencia Artificial sin salir de tus chats; te compartimos todo lo que debes saber y el paso a paso para crear tus fotografías con IA.
¿Cómo generar imágenes con la Inteligencia Artificial de WhatsApp?
El Centro de Ayuda de WhatsApp explicó que la Meta AI, herramienta de Inteligencia Artificial, está diseñada para contestar preguntas, enseñar nuevos temas y crear imágenes, pero ¿cómo hacer fotografía con ayuda de la IA? Este es el paso a paso.
- Ingresa a WhatsApp; puedes ser desde el sitio web o aplicación.
- Elige la opción de Meta AT para iniciar una conversación; se ubica en la esquina inferior derecha de la pantalla.
- Escribe un mensaje para indicarle a la IA la imagen que quieras realizar; recuerda que el prompt debe ser lo más descriptivo posible.
- Después de unos segundos aparecerá la imagen creada con IA; puedes descargarla.
En caso de que la imagen creada con la IA de WhatsApp no te gusta o tenga aspectos que modificar, puedes hacerlo directamente desde la plataforma.
Pasos para crear imágenes con IA en los grupos de WhatsApp
Por otro lado, la Inteligencia de WhatsApp permite crear imágenes en chat grupales; te compartimos los pasos para poder hacerlo:
- Selecciona el chat grupal en donde quieras crear la imagen con IA.
- Menciona a la IA, escribiendo: "@MetaAI".
- Escribe "imaginar" e indica las características que quieres que tenga tu imagen; recuerda ser lo más detallista posible.
- Envía el mensaje y espera unos segundos para obtener la imagen que deseas.
Una vez que obtengas la imagen puedes descargar y compartirla en las redes sociales que más utilices.
¿Es seguro crear imágenes con IA en WhatsApp?
En términos generales, sí es seguro, ya que Meta AI está integrado nativamente dentro de WhatsApp bajo la infraestructura de seguridad de Meta y no requiere que instales aplicaciones de terceros ni concedas permisos extraños a tu dispositivo.
Consejos para hacer un ‘prompt’ perfecto en WhatsApp
Si quieres sacarle el máximo provecho a la Inteligencia Artificial de WhatsApp y obtener resultados casi perfectos al primer intento, los expertos comparten las siguientes recomendaciones para armar un prompt.
- Sé específico con el sujeto: Olvídate de los pedidos genéricos y detalla exactamente qué o quién debe aparecer.
- Define el estilo visual: Especifica desde el inicio si buscas una "fotografía realista", un "dibujo en acuarela", una "ilustración digital 3D" o un "póster minimalista".
- Añade detalles de luz y ambiente: Indica la iluminación o la paleta de colores para darle contexto a la imagen.
- Ajusta el resultado en el mismo chat: Si la imagen generada no te convence del todo, no empieces de cero; pídele a Meta AI correcciones puntuales en la misma conversación.