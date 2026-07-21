¡Sin salir de tu chat! Así puedes crear imágenes con la IA de WhatsApp; paso a paso

¡No te quedes sin la tuya! WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del mundo, implementó la opción de crear imágenes con Inteligencia Artificial sin salir de tus chats; te compartimos todo lo que debes saber y el paso a paso para crear tus fotografías con IA.

¿Cómo generar imágenes con la Inteligencia Artificial de WhatsApp?

El Centro de Ayuda de WhatsApp explicó que la Meta AI, herramienta de Inteligencia Artificial, está diseñada para contestar preguntas, enseñar nuevos temas y crear imágenes, pero ¿cómo hacer fotografía con ayuda de la IA? Este es el paso a paso.



Ingresa a WhatsApp ; puedes ser desde el sitio web o aplicación.

; puedes ser desde el sitio web o aplicación. Elige la opción de Meta AT para iniciar una conversación; se ubica en la esquina inferior derecha de la pantalla.

para iniciar una conversación; se ubica en la esquina inferior derecha de la pantalla. Escribe un mensaje para indicarle a la IA la imagen que quieras realizar; recuerda que el prompt debe ser lo más descriptivo posible.

la imagen que quieras realizar; recuerda que el debe ser lo más descriptivo posible. Después de unos segundos aparecerá la imagen creada con IA; puedes descargarla.

En caso de que la imagen creada con la IA de WhatsApp no te gusta o tenga aspectos que modificar, puedes hacerlo directamente desde la plataforma.

Pasos para crear imágenes con IA en los grupos de WhatsApp

Por otro lado, la Inteligencia de WhatsApp permite crear imágenes en chat grupales; te compartimos los pasos para poder hacerlo:



Selecciona el chat grupal en donde quieras crear la imagen con IA.

en donde quieras Menciona a la IA , escribiendo: " @MetaAI ".

, escribiendo: " ". Escribe "imaginar" e indica las características que quieres que tenga tu imagen; recuerda ser lo más detallista posible.

Envía el mensaje y espera unos segundos para obtener la imagen que deseas.

Una vez que obtengas la imagen puedes descargar y compartirla en las redes sociales que más utilices.

¿Es seguro crear imágenes con IA en WhatsApp?

En términos generales, sí es seguro, ya que Meta AI está integrado nativamente dentro de WhatsApp bajo la infraestructura de seguridad de Meta y no requiere que instales aplicaciones de terceros ni concedas permisos extraños a tu dispositivo.

Consejos para hacer un ‘prompt’ perfecto en WhatsApp

Si quieres sacarle el máximo provecho a la Inteligencia Artificial de WhatsApp y obtener resultados casi perfectos al primer intento, los expertos comparten las siguientes recomendaciones para armar un prompt.

