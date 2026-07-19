El generoso gesto que dio origen al nombre de Lamine Yamal cuando sus padres no tenían dinero para sobrevivir en España

Lamine Yamal llega a la gran final del Mundial 2026 como la gran estrella de la Selección de España con tan sólo 19 años. Aunque en su vida ahora todo es triunfo y lujos, su historia se compone de una gran lucha familiar que pocos conocer y que dio origen al peculiar nombre del futbolista, que ya resuena en todo el planeta.

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El nombre del jugador del Barcelona no fue elegido al azar ni por moda, sino como un pacto de agradecimiento de sus padres a un gesto que les permitió sobrevivir.

Hoy Lamine Yamal y La Roja se enfrentan contra Lionel Messi y la Selección de Argentina para levantar la Copa del Mundo de futbol, desde el Estadio Nueva York Nueva Jersey, en Estados Unidos, y en Azteca Noticias te explicamos la historia detrás del nombre del delantero de España.

¿Por qué Lamine Yamal se llama así?

Para entender el origen del nombre de Lamine Yamal Nasraoui Ebana hay que viajar al pasado de sus padres, Mounir Nasraoui y Sheila Ebana. Su papá llegó desde pequeño a España, originario de Marruecos. Su madre también migró desde Guinea Ecuatorial.

Cuando sus padres se conocieron, llevaban casi toda su vida viviendo en España, pero no tenían mucho dinero para mantenerse.

Lejos de los lujos que hoy rodean al futbolista, sus papás vivían al día y enfrentaban problemas para cubrir sus necesidades básicas, incluyendo el pago mensual de la casa donde vivían.

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El suceso que marcó la infancia de Lamine Yamal

En el peor momento, cuando estaban a punto de perder su casa por falta de dinero, aparecieron dos hombres que les dieron la mano.

Estas personas, cuyos nombres eran Lamine y Yamal, decidieron pagar la renta de los padres del futbolista sin pedir nada a cambio.

Conmovidos por el acto de generosidad, Mounir y Sheila prometieron que si tenían un hijo hombre, lo bautizarían en su honor.

Qué significan realmente los dos nombres del jugador

El futbolista lleva el nombre de sus salvadores, pero estas palabras también tienen un significado en la cultura árabe por las raíces de su padre.

El nombre Lamine significa "honesto" o "fiel", una persona en la que se puede confiar. Yamal significa "belleza" o "hermoso".

Juntos, representan un agradecimiento que quedó grabado para siempre en el acta de nacimiento del delantero.

we are ready today 🇪🇦♥️💪🏿 pic.twitter.com/b0C7wkdbWC — LAMINE YAMAL (@lamineeyamalfan) July 6, 2026

¿De dónde es Lamine Yamal?

A pesar de su éxito tan pequeño y los millones de euros que gana actualmente, el futbolista no olvida de dónde viene.

Cada que mete un gol, suele festejar haciendo el número 304 con las manos, el cual hace referencia a los últimos dígitos del código postal de Rocafonda, el humilde barrio de Mataró donde creció.

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Lamine Yamal, la estrella de la Selección Española en el Mundial 2026

El joven maravilla del Barcelona llega a la Copa del Mundo como el motor de la ofensiva de la Selección de España. Sin llegar a los 20 años de edad, Lamine Yamal ya suma un gol en el Mundial 2026, al atravesar la portería de Arabia Saudita.

El jugador también es la persona más joven en ganar la Eurocopa, cuando acababa de cumplir 17 años y participó en la victoria de la Selección española.

Aquellos dos hombres que pagaron una renta por solidaridad terminaron bautizando, sin saberlo, a uno de los cracks más grandes del planeta, que hoy busca llevarse la Copa Mundial de la FIFA 2026.