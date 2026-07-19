¿A qué hora ver el España vs Argentina en CDMX, Guadalajara y Monterrey hoy? Horario, clima y ubicación de pantallas por ciudad

La espera para conocer al nuevo campeón terminó y la Final Mundial 2026 será hoy 19 de julio y te traemos el horario confirmado para México. En el partido España vs Argentina hoy se definirá al monarca del mundo y podrás verlo completamente gratis a través de la señal de Azteca Deportes, además de distintas pantallas gigantes instaladas en varias ciudades del país.

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Si aún no sabes a qué hora ver el encuentro o dónde ver la final junto a otros aficionados, aquí encontrarás el horario, las opciones de transmisión, el pronóstico del clima y los principales puntos donde se instalarán pantallas en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey para disfrutar la gran fiesta del fútbol.

¿A qué hora ver España vs Argentina en México?

El silbatazo inicial está programado para las 13:00 horas, tiempo del centro de México; sin embargo, la cobertura comenzará desde las 11:30 horas, cuando inicie la ceremonia de clausura del torneo.

Antes del partido habrá un espectáculo musical internacional, por lo que quienes quieran seguir toda la experiencia mundialista podrán conectarse desde temprano

¿Dónde ver España vs Argentina EN VIVO y gratis?

Los aficionados podrán seguir la Final Mundial 2026 sin costo mediante las diferentes plataformas de Azteca Deportes:



Azteca 7, en televisión abierta.

Sitio oficial de Azteca Deportes.

Aplicación TV Azteca En Vivo para dispositivos móviles.

De esta manera será posible ver el encuentro tanto desde casa como desde cualquier lugar con acceso a internet.

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¿Cómo estará el clima para ver la Final Mundial 2026 hoy 19 de julio?

Clima hoy en CDMX

Si planeas ver la Final Mundial 2026 en alguna pantalla pública, lleva paraguas o impermeable. Justo a la hora del partido, la temperatura rondará los 24 a 26 °C, con cielo medio nublado y 60 por ciento de probabilidad de lluvia, por lo que no se descartan chubascos durante la transmisión.

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Pronóstico en Guadalajara hoy

En Guadalajara el panorama también apunta a lluvias. Cuando inicie el España vs Argentina, el ambiente será de 26 a 28 °C, pero existe 80 por ciento de probabilidad de precipitaciones, así que lo mejor será salir con paraguas si piensas acudir a alguna pantalla gigante.

Pronóstico hoy en Monterrey para ver la final del Mundial 2026

En Monterrey la historia será completamente distinta; a la hora del partido se espera un ambiente muy caluroso, con temperaturas cercanas a los 39 o 40 °C, cielo con pocas nubes y baja probabilidad de lluvia.

Si asistirás al Fan Festival o verás el encuentro al aire libre, procura mantenerte hidratado y protegerte del sol.

¿Dónde ver España vs Argentina en pantallas gigantes?

Ciudad de México

Las principales sedes serán:

Zócalo Capitalino (FIFA Fan Festival)

Campo Marte

Futlán, en Aztlán

Parque La Mexicana (La Grada)

Parque La Bombilla

Parque Tezozómoc

Campos Revolución

UTOPÍA Meyehualco

Unidad Independencia

Deportivo Vivanco

Deportivo Xochimilco

Estos espacios ofrecerán transmisión del partido y, en varios casos, actividades recreativas para toda la familia.

Guadalajara

Los aficionados podrán reunirse en:

FIFA Fan Festival, Plaza de la Liberación.

Pantalla gigante en la Plaza de Toros, instalada para seguir la final de manera colectiva.

Monterrey

La principal sede será el:

FIFA Fan Festival del Parque Fundidora.

Además de la transmisión del partido, al finalizar habrá presentaciones musicales para quienes permanezcan en el recinto.

Con estas opciones, los aficionados tendrán distintas alternativas para disfrutar España vs Argentina, ya sea desde casa mediante Azteca Deportes o en alguna de las pantallas públicas instaladas en las principales ciudades del país.