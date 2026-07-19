Más allá de la cancha: Cómo la salud mental ayudó a Ferran Torres a ser el héroe de la Copa del Mundo para España

Fue el jugador Ferran Torres García quien le dio la Copa del Mundo 2026 a España en un duelo reñido contra Argentina. Aunque, para el español de 26 años, no todo ha sido miel sobre hojuelas en su carrera, pues un "bache" lo hizo priorizar la salud mental y volverla parte de su rutina, lo que lo llevó a grandes escenarios como ser la figura de la final este Mundial.

¿Cuál es su historia y cómo es que priorizó la salud mental para volverse un grande del futbol?

¡España es campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026™!



La Roja derrotó a Argentina en una final histórica y volvió a conquistar la Copa del Mundo 16 años después de su primer título.



¿Comienza una nueva era de dominio español?



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Ferran Torres, el jugador que anotó en la final

Fue durante la final entre España vs Argentina que Ferran Torres se convirtió en el héroe para el equipo europeo, pues anotó el gol del gane al en tiempos extras, al minuto 106.

Este momento se convierte en uno de los más importantes de su carrera, aunque para llegar a vivir una experiencia tan increíble tuvo que pasar por situaciones de desmotivación y duelos mentales que lo mantuvieron en las sombras del futbol.

¿Quién es Ferran Torres y dónde juega?

Ferran Torres es un futbolista profesional español nacido en una pequeña provincia de Valencia el 29 de febrero del año 2000.

El jugador juega actualmente como delantero en el FC Barcelona; inició en las categorías inferiores del Valencia CF y con un paso por el Manchester City, Torres se ha vuelto una de las figuras más importantes del ataque en el futbol europeo y un referente de la Selección de España.

El momento más difícil de la carrera de Ferran Torres

Fue hace dos años que el jugador vivió una temporada complicada en el Barcelona, el futbolista se enfrentó a una crisis en lo personal y en lo profesional.

Las críticas hacia él y los resultados deficientes influyeron en su confianza:"Pensaba que las cosas que decían de mí no me afectaban y sí lo hacían. Perdí la ilusión de jugar, las ganas de ir al entrenamiento", confesó en un documental para una plataforma de streaming.

Ante la pérdida de motivación, Ferran Torres tomó la decisión de ir a un psicólogo. Actualmente acude a terapia una o dos veces por semana, un hábito que considera clave: "No creo que nadie nazca fuerte física y mentalmente. Es algo que tienes que ir trabajando. Cuando estás bien mentalmente, estás bien en todo lo demás".

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La selección de España se impone por la mínima en tiempos extras a Argentina y se corona campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.



Ferran Torres fue el autor del gol con el que España conquista… pic.twitter.com/czTB46UkNS — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 19, 2026

Ferran Torres cambió su mentalidad

El trabajo con su psicólogo lo llevó a aprender a lidiar con la presión de afuera y mantener equilibrio emocional en los momentos de éxito y los de derrota: "Me he marcado saber diferenciar las opiniones que tienen importancia de las que no. Todo lo que pasa, sea bueno o malo, son aprendizajes de la vida. No hay que dramatizar, todo pasa".

Futbolistas priorizan la salud mental

El caso de Ferran Torres nos enseña la importancia que tiene la salud mental en el deporte de alto rendimiento, donde los futbolistas ya están priorizando su bienestar emocional para afrontar la exigencia que implica el futbol profesional.