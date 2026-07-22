Construirán estadio con techo translúcido, museo, centro comercial y áreas para asados; diseñado geométricamente para ser el más ruidoso del mundo

Los Kansas City Chiefs construirán un nuevo Arrowhead Stadium con una inversión de 3 mil millones de dólares; el nuevo estadio de la NFL tendrá techo translúcido, museo, centro comercial y una acústica diseñada para convertirse en el más ruidoso del mundo.

Con este proyecto, la franquicia en la que brillan Patrick Mahomes, Travis Kelce, Kareem Hunt y compañía busca conservar la esencia que convirtió al Arrowhead Stadium en uno de los recintos más emblemáticos del fútbol americano, pero con instalaciones pensadas para ofrecer una experiencia completamente distinta antes, durante y después de cada partido.

Más que un inmueble deportivo, el plan contempla un espacio de entretenimiento que estará activo durante todo el año.

El proyecto apuesta por una experiencia que va más allá del partido

El recinto tendrá capacidad para alrededor de 70 mil aficionados y estará cubierto por un techo de paneles translúcidos de ETFE, una tecnología que permitirá el ingreso de luz natural sin dejar de proteger a los asistentes de las condiciones climáticas. Además, dispondrá de más de 20 mil cajones de estacionamiento, un elemento pensado para facilitar la llegada de miles de seguidores en cada encuentro.

La organización también mantendrá algunos elementos que forman parte de la identidad de los Chiefs, como la tradicional zona donde se realizan las ceremonias con tambores y el Anillo de Honor que reconoce a las grandes figuras de la franquicia, mezclando así la historia del equipo con un diseño completamente renovado.

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A legacy reimagined.



Every detail of our new stadium honors our past as we innovate for the future. Our home will amplify 70,000 of the world’s loudest fans, facilitate world-class tailgating, and preserve our unrivaled homefield advantage.



We’re thrilled to share our first… pic.twitter.com/FPqKgIO7c0 — Kansas City Chiefs (@Chiefs) July 22, 2026

Museo, tiendas y espacios para disfrutar toda la experiencia en el nuevo Arrowhead Stadium

El proyecto va mucho más allá del terreno de juego. Los aficionados podrán recorrer un museo dedicado a la historia de los Chiefs, cuya superficie será considerablemente mayor que la actual; también encontrarán una tienda oficial ampliada y un desarrollo comercial que complementará la visita incluso en los días sin partidos .

Otro aspecto que permanecerá intacto es una de las tradiciones más conocidas de la afición de Kansas City: las reuniones previas a los partidos. La infraestructura exterior fue planeada para que miles de seguidores puedan continuar organizando los famosos asados y convivencias antes del inicio de cada encuentro.

La apuesta es convertirlo en una fortaleza para los Chiefs

Uno de los mayores diferenciadores del nuevo Arrowhead Stadium estará en su diseño acústico; desde el inicio del proyecto, especialistas analizaron la geometría del techo y la distribución del inmueble para potenciar el sonido generado por la afición y crear una atmósfera capaz de presionar a los equipos visitantes.

La apertura del inmueble está prevista para 2031 y formará parte de un desarrollo de mayor escala que también incluirá nuevos espacios comerciales y de entretenimiento.

De acuerdo con la organización, la inversión busca convertir al nuevo hogar de los Kansas City Chiefs en un referente dentro de la NFL y en uno de los complejos deportivos más modernos del mundo.