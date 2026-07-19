¿A qué hora cantan los BTS, Shakira y Justin Bieber? Horario en el que iniciará el medio tiempo de la Final del Mundial 2026 entre España vs. Argentina

Llegó la final del Mundial 2026. El partido España vs. Argentina no solo definirá al nuevo campeón del fútbol, también hará historia con el primer espectáculo de medio tiempo en una Copa del Mundo, con un line up espectacular, pero ¿a qué hora inicia el show?

El MetLife Stadium vibrará con un cártel sin precendentes encabezado por BTS, Shakira, Justin Bieber, entre otros artistas más.

¿A qué hora inicia el show del medio tiempo del la Final del Mundial 2026?

¡No te lo pierdas! El partido España vs. Argentina comienza en en punto de las 13:00 horas en México, por ello, teniendo en cuenta que el primer tiempo dura alrededor de 45 minutos o más, lo más probable es que el show de medio tiempo inicie alrededor de las 14:00 horas.

Te compartimos el horario para verlo en México, Estados Unidos, España y Argentina.



México - 14:00 horas.

Estados Unidos - 16:00 horas .

. Argentina - 17:00 horas.

España - 23:00 hroas.

Lineup completo: ¿Quiénes cantarán en el medio tiempo del Mundial 2026?

¿Cuál es tu favorito? Los artistas confirmados para el primer show de medio tiempo de la Copa del Mundo, en la final entre España y Argentina, son los siguientes:



BTS

Madonna

Shakira

Justin Bieber

Coldplay

Burna Boy

Gustavo Dudamel, director de orquesta

Además, el espectáculo final de uno de los eventos deportivos más esperados en el mundo, contará con con la curaduría artística de Chris Martin y la producción de Global Citizen. Además, la ceremonia de clausura previa al partido incluye las actuaciones de figuras como Tom Cruise, Laura Pausini y Robbie Williams.

Setlist del show de medio tiempo del Mundial 2026: ¿Qué canciones tocarán?

Las canciones del medio tiempo del Mundial 2026 aún se mantienen en secreto; sin embargo, hay canciones confirmadas y apuestas muy claras debido a la naturaleza del show, por lo que el setlist podría ser el siguiente:



Dai Dai : Es el tema oficial de este Mundial. Se espera que Shakira y Burna Boy la interpretarán en vivo, ya que es el eje central del FIFA Global Citizen Education Fund .

: Es el tema oficial de este Mundial. Se espera que la interpretarán en vivo, ya que es el eje central del . Bloque de BTS: La banda surcoreana podría presentar algunos de sus éxitos globales como "Dynamite" o "Butter" , conectando con la audiencia internacional.

La podría presentar algunos de sus éxitos globales como , conectando con la audiencia internacional. Coldplay y el PS22 Chorus: Se sabe que el coro infantil de Staten Island acompañará a la banda británica en una versión especial, siendo la gran candidata un himno de estadios como "Viva La Vida".



¿Dónde ver el partido España vs. Argentina y el medio tiempo del Mundial 2026?

¡No te lo pierdas! El partido España vs. Argentina será transmitido GRATIS por los canales de Azteca 7, comenzando por la ceremonia de Clausura de la Copa del Mundial 2026 a las 11:30 horas.

El partido será transmitido a las 13:00 horas de este domingo, mientras que el show de medio también será EN VIVO y GRATIS.