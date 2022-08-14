Amenazan a JK Rowling tras mostrar apoyo a Salman Rushdie

JK Rowling, escritora de la saga de Harry Potter, recibió una amenaza en línea, esto después de que expresara su opinión acerca del apuñalamiento de Salam Rushide, autor de “The Satanic Verses”, durante una conferencia en Nueva York.

La amenaza fue realizada a través de Twitter, donde la creadora de Harry Potter expresó sentirse muy mal tras conocer la noticia del apuñalamiento de Salam Rushide, a lo que un usuario respondió con: “No te preocupes, eres la siguiente”.

Fue la misma JK Rowling quien a través de capturas de pantalla, expuso al usuario.

"A todos los que están enviando mensajes de apoyo: gracias, la policía está involucrada (ya estaban involucrados en otras amenazas)", expresó la autora a través de su cuenta de Twitter.

Policía escocesa investiga amenaza a JK Rowling

Por su parte, la policía escocesa informó este domingo que se está investigando un informe sobre una “amenaza en línea” a JK Rowling, la autora de la famosa saga de Harry Potter.

"Hemos recibido un informe sobre una amenaza en línea y los agentes están llevando a cabo investigaciones", explicó una portavoz de la policía escocesa.

¿Quién es Salam Rushide y por qué fue apuñalado?

Salam Rushide, es un escritor y ensayista británico estadounidense de origen indú, cuyas dos novelas más famosas son Midnight’s Children (Hijos de la media noche) y The Satanic Verses (Los versos satánicos).

“The Satanic Verses” ha sido su novela más controvertida, la cual causó una agitación internacional de una magnitud nunca antes vista, provocando que en 1989, un año después de la publicación de este libro, el ayatolá Jomeini, líder supremo de Irán en ese momento, emitió una fatua en la que pedía matar al novelista y prometía una recompensa de 3 millones de dólares a quien lo asesinara.

Hace unos días, Salam Rushide, se disponía a dar una conferencia sobre la libertad artística en el oeste de Nueva York, Estados Unidos, cuando un hombre lo apuñalo en el cuello.

El novelista Salman Rushdie fue apuñalado en Nueva York; el escritor había sido blanco de los islamistas tras publicar la novela "Los versos satánicos".



El Ayatolá Jomeiní, Líder Supremo de Irán, pidió la muerte de Rushdie el 14 de febrero de 1989.pic.twitter.com/WTvzvmd27R — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) August 12, 2022

El escritor británico estadounidense fue trasladado al hospital por medio de un helicóptero, donde ahora se encuentra hospitalizado con heridas graves, hasta ahora se desconoce el motivo por el cual sucedió el ataque pero la policía ya se encuentra investigándolo.

Por su parte, el supuesto atacante, Hadi Matar, de 24 años, se declaró no culpable de los cargos de intento de asesinato y agresión en una comparecencia ante el tribunal el día sábado.

Con información de Reuters.

