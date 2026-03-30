Mujer encara a “Huacho” Díaz Mena en Yucatán por encubrimiento de policía estatal

Más grietas en la gestión de Joaquín “Huacho” Díaz Mena en Yucatán. El pasado 26 de marzo, el municipio de Ticul fue testigo de una confrontación directa entre una ciudadana y el mandatario estatal, en un acto que refleja una vez más un creciente descontento social en la entidad.

La mujer, cuya identidad se mantiene bajo reserva por seguridad, irrumpió en el protocolo para exigir justicia para su hermano, quien se encuentra postrado en una cama desde hace siete meses tras ser víctima de un accidente provocado por un elemento activo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán.

Reclaman al gobernador Díaz Mena por encubrimiento policial

El testimonio de la ciudadana, captado en audio y video, estremeció a los asistentes. Según su denuncia, su hermano ha tenido que ser sometido a siete operaciones y aún requiere más intervenciones quirúrgicas para sobrevivir, mientras el presunto responsable —un oficial de la SSP— continúa libre y percibiendo su sueldo.

"He tocado puertas del gobierno donde me dicen que desde tal día nos están dando audiencias... Yo lo único que exijo es justicia. No porque sea un policía de la SSP puede andar como si nada cobrando su quincena mientras mi hermano está postrado en una cama", reclamó la mujer ante el gobernador.

Ante las críticas por irrumpir en el evento, la ciudadana fue tajante al señalar que esta es la única forma de ser escuchada, negando que se tratara de una falta de educación, sino de una respuesta a la falta de atención oficial.

Un gobierno bajo la lupa: El escándalo de las 235 hectáreas

Este incidente no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de cuestionamientos que han debilitado la imagen de austeridad que profesa la administración morenista en el estado. Apenas a principios de marzo, Joaquín Díaz Mena fue puesto bajo el escrutinio público tras revelarse la adquisición de propiedades rurales que suman más de 235 hectáreas de tierras ganaderas.

🏠 Propiedades rurales del gobernador de #Yucatán bajo escrutinio



El morenista Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán, enfrenta cuestionamientos tras revelarse que posee 235 hectáreas de tierras ganaderas registradas a su nombre.



De acuerdo con medios locales, algunas de… pic.twitter.com/1GbcvhcTI6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 9, 2026

Las propiedades de la polémica:

Rancho “San Manuel Número Uno”: Adquirido el 2 de abril de 2025 (a menos de un año de ganar la gubernatura), con una extensión de 75.5 hectáreas.

Adquirido el 2 de abril de 2025 (a menos de un año de ganar la gubernatura), con una extensión de 75.5 hectáreas. Rancho “San Ramón”: Adquirido en 2015 (91 hectáreas).

Adquirido en 2015 (91 hectáreas). Rancho “Cocoyol”: Adquirido en 2020 (68 hectáreas).

Aunque el gobernador ha defendido que estas compras se realizaron con recursos privados derivados de una tradición familiar ganadera de más de 60 años, la percepción de bonanza patrimonial contrasta drásticamente con las denuncias de ciudadanos que, como la mujer en Ticul, aseguran no encontrar respuesta a sus tragedias personales en las oficinas gubernamentales.

Exigen aclarar compra de tierras en #Yucatán



El gobernador Joaquín Díaz Mena enfrenta cuestionamientos por la adquisición de propiedades ganaderas.



La oposición pide transparentar su declaración patrimonial y explicar el precio de los terrenos.



Los detalles en #HechosAM pic.twitter.com/BLchvXSdJf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 13, 2026

Yucatán: ¿Hacia una crisis de gobernabilidad?

Analistas locales señalan que la acumulación de reclamos por falta de justicia, sumada a las investigaciones sobre el origen de los recursos para sus fincas, están generando un clima de desconfianza social. Mientras el gobernador asegura que las tierras tienen bajo valor comercial por su suelo pedregoso, para la ciudadanía el valor que se está perdiendo es el de la transparencia y la atención directa.

Por ahora, el inmueble de la SSP y la situación jurídica del oficial involucrado en el accidente de Ticul permanecen en la opacidad, lo que promete seguir alimentando las protestas en cada evento público del mandatario.