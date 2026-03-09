Polémica en Yucatán: Revelan propiedades rurales del gobernador morenista por más de 235 hectáreas

Pese a que Morena profesa el lema de austeridad republicana, todo parece indicar que el memorándum no les llegó a sus representantes. Esto, luego de que el gobernador morenista de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, fuera puesto bajo escrutinio por investigaciones que revelan propiedades registradas a su nombre, y que en total suman un acumulado de 235 hectáreas de tierras ganaderas.

De acuerdo con información de medios locales, algunas de estas propiedades fueron adquiridas a menos de un año de haber ganado la gubernatura, lo que ha generado debate sobre el origen y el valor de las adquisiciones.

Propiedades rurales del gobernador de Yucatán

La investigación reveló que el mandatario ha ampliado su patrimonio rural durante la última década con la compra de varios ranchos.

Entre ellos destaca el rancho “San Manuel Número Uno”, ubicado en el municipio de Panabá, el cual habría sido adquirido formalmente el 2 de abril de 2025.

Este predio cuenta con 755 mil 500 metros cuadrados, es decir, aproximadamente 75.5 hectáreas, con un valor cercano a 1.4 millones de pesos, que equivale a alrededor de 18 mil pesos por hectárea.

Además de este terreno, Díaz Mena también posee otras propiedades rurales en la región:



Rancho “San Ramón”, adquirido en 2015 con 91 hectáreas.

Rancho “Cocoyol”, comprado en 2020 con 68 hectáreas.

Joaquín Díaz Mena responde a las acusaciones sobre sus tierras

El control de daños no tardó mucho en hacerse llegar. Tras la polémica, el gobernador rechazó las versiones que sugieren irregularidades en las adquisiciones.

Díaz Mena aseguró que todas las compras se realizaron con recursos privados y que están debidamente registradas ante las autoridades fiscales, sin utilizar dinero público.

El mandatario explicó que su relación con la ganadería no es reciente, ya que se trata de una actividad familiar de larga tradición: “Mi familia se dedica a la ganadería desde hace más de 60 años; yo tengo más de 30 años en esta actividad”, afirmó.

Según relató, aprendió el oficio desde niño junto a su padre y su abuelo, lo que explica su interés en adquirir y trabajar tierras dedicadas a esta actividad.

En cuanto al valor de los predios, explicó que las tierras se ubican cerca de la costa y tienen suelos pedregosos, lo que reduce su valor comercial. De acuerdo con su versión, esto influye en el precio por hectárea, por lo que considera que los cálculos difundidos públicamente son imprecisos y no corresponden al verdadero precio por el que pagó.

Pero entre que son peras y manzanas, lo cierto es que "Huacho" Díaz Mena no es un funcionario cualquiera, es el gobernador de un Estado. Lo que también abre la puerta a cuestionamientos sobre el manejo y origen de los recursos.