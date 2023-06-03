Joe Biden firma ley para elevar el techo de la deuda de Estados Unidos hasta el 2025

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, firmó el proyecto de ley para elevar el techo de la deuda del país, a tan solo dos días de la fecha límite para que el gobierno federal realice los pagos correspondientes.

La firma se realizó en privado en la Casa Blanca, posteriormente se envió un comunicado donde el mandatario agradeció a la Cámara de Representantes y al Senado por su colaboración para que Estados Unidos evitara un incumplimiento de pago sin precedentes.

Con la legislación se suspende el límite de la deuda de la nación norteamericana hasta el 1 de enero de 2025, lo que le da un respiro a Biden en sus aspiraciones para seguir en la Casa Blanca.

The bipartisan budget agreement is a big win for the American economy and the American people. Here’s what’s in it. pic.twitter.com/UEZaWzgFov — The White House (@WhiteHouse) June 3, 2023

La firma se realizó casi sobre la fecha límite que es el 5 de junio, cuando el Departamento de Tesoro advirtió que el país se quedaría sin dinero para cubrir los gastos de la nación.

La legislación limita los gastos del gobierno y amplía los requisitos de trabajo para algunos beneficiarios de cupones para alimentos. El acuerdo fue aprobado por la cámara baja el miércoles y por el senado el jueves.

Aumentar el techo de la deuda, que ahora es 31,4 billones de dólares, garantizará que el gobierno de Joe Biden pueda pedir prestado para pagar las deudas ya contraídas.

¿Qué es el techo de la deuda?

El techo de la deuda es la cantidad máxima con la el gobierno federal se puede endeudar para financiar las obligaciones del país.

El techo de la deuda es el tope de endeudamiento que el Congreso impone al gobierno; es decir que al alcanzar la cifra máxima, ya no puede pedir prestado más dinero, poniendo en riesgo el pago de los programas federales.

Actualmente, el techo de la deuda es de 31.4 billones de dólares, los cuales alcanzó el gobierno de Estados Unidos en enero. Esta cantidad se ha modificado más o menos unos cien veces desde la Segunda Guerra Mundial.

