Detienen a Jorge Winckler, ex fiscal de Veracruz, en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que, en un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales, detuvieron en Puerto Escondido, Oaxaca, a Jorge Winckler, quien fue fiscal del estado, durante la administración de Miguel Ángel Yunes.

Al ex fiscal se le acusa de los presuntos delitos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, y es un objetivo prioritario de la justicia de la entidad.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Comisión Nacional de Inteligencia (CNI), la Comisión Nacional Antisecuestro (Conase) y la Secretaría de Seguridad Pública, en colaboración con la Policía Ministerial de Veracruz, de acuerdo con la información difundida por la Fiscalía.

La Fiscalía General del Estado informa que elementos de la @SEDENAmx , CNI y @CONASE_mx , de la @SSPCMexico en colaboración con la Policía Ministerial de Veracruz, cumplimentaron en Puerto Escondido, Oaxaca, orden de aprehensión en contra de Jorge “N”, — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) July 25, 2022

“Respetando sus derechos humanos y el debido proceso será presentado en audiencia inicial ante el juez de proceso y procedimiento penal oral del XI Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, para que defina su situación jurídica”, informó la Fiscalía de Veracruz, sin dar más detalles de su detención.

“No alimento rumores”, declaraba Cuitláhuac

Sin negar ni confirmar los rumores, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez indicó que esperaría el informe de la Fiscalía General del Estado sobre la detención de su ex titular, Jorge Winckler Ortiz, prófugo de la justicia veracruzana y acusado de privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro.

A pregunta expresa sobre un trascendido en medios digitales, respondió: “si es nivel rumor, tengo que atenerme, nos tienen que informar de manera formal, tengo que esperar, no puedo alimentar los rumores, tengo que esperar la parte formal”.

Advirtió que le toca a la FGE hacer las investigaciones y detenciones, e incluso si requiere la colaboración de las autoridades de otros estados, tiene las atribuciones para hacer convenios y acuerdos con sus pares de las entidades federativas y de la federación, para obtener colaboración formal.

“Yo no tengo por qué estar enterado ni interferir”, insistió, revelando que este tema, que es relevante para el estado y no pasará desapercibido, no se tocó durante la sesión de la mesa de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz (COESCONPAZ).

Jorge Winckler Ortiz fue fiscal durante la administración estatal de Miguel Ángel Yunes Linares; fue separado de su cargo en septiembre de 2019. Cuenta con al menos dos órdenes de aprehensión emitidas por su sucesora en la FGE, Verónica Hernández Giadáns.