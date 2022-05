18 jornaleros siguen hospitalizados tras accidente en Jalisco

Jalisco.- 14 personas perdieron la vida y 20 más resultaron lesionadas durante el accidente carretero de un camión de transporte de personal en Jalisco. 18 de los jornaleros continúan hospitalizados.

Eran cerca de las 10 y media de la noche del miércoles, jornaleros dedicados a la siembra y pizca de berries iban de regreso a sus dormitorios luego de una larga jornada de trabajo. Pero el autobús se quedó sin frenos. El chofer, en un intento de parar la unidad decidió colisionar contra un paredón en una curva cerrada de la carretera estatal 446.

Los jornaleros lesionados fueron trasladados al Hospital comunitario de Jocotepec, la Clínica 180 del Seguro Social y el Hospital de la Riviera.

“Seis originarios del Estado de Veracruz, 1 de Puebla, ayer llegaron 12 pacientes, 5 se pudieron regular al Seguro Social. De los 7 que tenemos, 2 están delicados ya que tienen fractura de fémur y tercio de húmero que necesitan cirugía”, explicó una trabajadora social.

José Carlos, jornalero migrante relató: “Ayer me enteré porque no llegaban a la vivienda y una compañera me comentó que un accidente. Me empecé a comunicar con mi amigo, y otros compañeros vinieron a revisar al hospital, se llama Froilan Ponce, de Puebla. El doctor me comenta que está bien, únicamente tiene una fractura”

De los 20 jornaleros sobrevivientes, dos ya fueron dados de alta, 15 siguen hospitalizados en estado regular y tres son reportados como graves.

Las víctimas mortales del accidente en Jalisco

En el lugar murieron 13 personas y una más al recibir atención médica. Sus cuerpos fueron trasladados a la sede regional en Ocotlán del Instituto Jaliscience de Ciencias Forenses.

En total fueron 9 hombres y 5 mujeres. El último en ser trasladado se trata de un hombre identificado identificado como Arturo, conductor del camión donde viajaban 33 personas

Una vez realizadas las autopsias de ley, se espera que la empresa de berries para la que trabajaban se encargue del traslado y entrega de los cadáveres a su lugar de origen.