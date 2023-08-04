José Luis García Parra renuncia a Coordinación de Asesores en Senado

A través de redes sociales, José Luis García Parra, publicó una carta presentando su renuncia a la Coordinación de Asesores de la Presidencia de la Mesa Directiva en el Senado de la República, dicha renuncia rendirá efecto a partir de este jueves 3 de agosto.

“Por motivos personales, he decidido presentar mi renuncia al cargo de Coordinador de Asesores de la Presidencia de la Mesa Directiva, con efectos a partir de hoy. Agradezco la oportunidad de haber servido en el máximo órgano de representación del Senado de la República”, escribió en redes sociales el asesor.

García Parra, en medio de la polémica

La polémica con el coordinador de asesores inició por la compra de un auto de lujo, por o que fue señalado en redes sociales, debido a la falta de austeridad al realizar esta adquisición.

Por motivos personales, he decidido presentar mi renuncia al cargo de Coordinador de Asesores de la Presidencia de la Mesa Directiva, con efectos a partir de hoy.



Agradezco la oportunidad de haber servido en el máximo órgano de representación del Senado de la República. pic.twitter.com/zWBwxyrB11 — JLuis G. PARRA (@jlg_parra) August 4, 2023

Comentó que devolverá el vehículo ya que, dice, lo hace en “congruencia con el movimiento al que pertenece”, pues asesora el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

¿Quién es José Luis García Parra?

García Parra es licenciado en Comercio Exterior y ha sido secretario de Acción Electoral de en el estado de Puebla.

De 2015 a 2018 fue asesor en la Cámara de Diputados y secretario técnico en el Senado de 2018 a 2022.