Congreso de Perú designa a José María Balcázar como presidente interino

Perú volvió a cambiar de Jefe de Estado. El Congreso de la República eligió este 18 de febrero de 2026 a José María Balcázar Zelada como nuevo presidente interino, tras una segunda ronda de votación en el pleno extraordinario: Con 60 votos a favor, asumirá la encargatura de la Presidencia de la República.

La designación ocurre un día después de la destitución de José Jerí y convierte a Balcázar en el octavo presidente que asume el poder en menos de una década en Perú.

José María Balcázar Zelada se impone en segunda ronda

El proceso se definió en una votación decisiva luego de que ningún candidato alcanzara la mayoría requerida en la primera ronda. En ese primer intento, Balcázar obtuvo 46 votos y María del Carmen Alva sumó 43, sin alcanzar el mínimo de 59 sufragios establecidos por el reglamento.

La segunda votación permitió destrabar el proceso parlamentario; según el registro oficial, se emitieron 117 papeletas de un total de 130 escaños. Hubo un voto en blanco y siete nulos. Otros postulantes, como Héctor Acuña y Edgard Reymundo, quedaron fuera tras no alcanzar el respaldo necesario.

La cadena de cambios en la Presidencia de Perú

La elección de Balcázar ocurre en medio de una etapa marcada por sucesivas destituciones y renuncias. El Congreso aprobó la salida de José Jerí con 75 votos, cerrando un mandato que inició en octubre de 2025 y se extendió apenas cuatro meses.

Desde 2016, Perú ha registrado una secuencia constante de reemplazos en la Presidencia. Pedro Pablo Kuczynski renunció en 2018; Martín Vizcarra fue destituido en 2020; Manuel Merino ocupó el cargo durante cinco días; Francisco Sagasti encabezó una transición; Pedro Castillo fue removido tras un intento fallido de disolver el Congreso; Dina Boluarte asumió posteriormente hasta su salida; y José Jerí completó el ciclo más reciente.

A semanas de elecciones generales

El nuevo nombramiento se produce en vísperas de los comicios generales programados para el 12 abril de 2026. El presidente interino asumirá funciones mientras se desarrolla el proceso electoral.

La sucesión rápida de mandatarios mantiene a Perú en un escenario político de alta rotación institucional, con el Congreso como eje central en la definición del Ejecutivo.