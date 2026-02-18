¡Tragedia en la ZMG! Joven de 14 años muere atropellado por un camión en Zapopan; viajaba en su bicicleta

Un adolescente, de 14 años de edad, perdió la vida tras ser atropellado por un camión de transporte público, cuando viajaba en su bicicleta en calles del municipio de Zapopan, Jalisco.

El joven, que iba acompañado de otro menor de edad, viajaba en su bicicleta cuando un camión de transporte público dio la vuelta y atropello al menor de edad.

Al parecer, el chófer no vio a los niños y no escucho los gritos de los vecinos que alertaban lo que había pasado. Al darse cuenta, la unidad ya había arrollado al menor de edad, provocándole varias lesiones que le provocaron la muerte.

El conductor fue detenido en el lugar por elementos de la policía, asegurando la unidad implicada en el incidente. El chófer fue trasladado al Ministerio Público.

Por su parte, elementos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acudieron al lugar de los hechos para el levantamiento del cuerpo. Agentes especializados en psicología acudieron a la zona para brindar apoyo al otro menor de edad y las familias de ambos jóvenes.

Atacan a balazos a trabajador de gasolinera durante intenso de asalto en Zapopan

Un hombre de aproximadamente 50 años de edad, fue atacado a balazos durante un intento de asalto en una gasolinera, ubicada en el municipio de Zapopan, Jalisco; la víctima se encuentra grave.

El supervisor de carga de diésel, fue acorralado por dos sujetos de 25 años de edad, al cierre de su turno en la gasolinera. El trabajador, les pidió cambiarse de bomba y fue ahí cuando comenzó el asalto.

Los delincuentes sacaron un arma corta, amagándolo para pedirle dinero en efectivo, y al no contar con él, le dispararon directamente en el pecho. La víctima fue trasladada de emergencia al hospital; su estado de salud es grave.

Por su parte, la policía municipal acordonaron el punto en búsqueda de indicios que ayuden a la Fiscalía de Jalisco a dar con los responsables de los hechos, quienes lograron darse a la fuga.

Matan a balazos a hombre tras intentar robar su auto en Zapopan

Un hombre de entre 30 y 35 años de años de edad fue asesinado a balazos por tres sujetos que intentaron robar su auto en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; la víctima murió en el lugar de los hechos por un disparo en el cráneo.

Al recibir el impacto de bala en la cabeza, el joven cayó sobre la cinta asfáltica, donde fue localizado por paramédicos que confirmaron su fallecimiento a causa del proyectil.

Vecinos de la zona, aseguraron que dos de los delincuentes se dieron a la fuga en un vehículo, mientras que el tercero de ellos tomó el auto de la víctima y huyó en él.

El Ministerio Público tomó el caso, mientras que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acudió al lugar de los hechos para realizar el levantamiento del cuerpo; se desconoce si la víctima ya fue identificada por familiares.

Auto termina volcado tras estrellarse contra un poste y un árbol en Jalsico

En las primeras horas de este 18 de febrero 2026, se reportó la volcadura de un automóvil sobre los carriles centrales de la Avenida López Mateos, en el municipio de Zapopan, Jalisco; algunas piezas bloquearon los carriles de la avenida.

Los primero reportes indican que la volcadura ocurrió debido a que le vehículo se moviera a los carriles de contraflujo, lo que provocó que se estrellara contra un poste, luego con un árbol para después quedar llantas para arriba.

El auto era tripulado por dos jóvenes, un hombre y una mujer, que firmaron un desistimiento cuando llegó la unidad de Cruz Verde para revisar si había lesionados.

Minutos después una grúa llegó al lugar de los hechos para levantar el vehículo, así como la aseguradora, para hacerse cargo de los daños provocados.