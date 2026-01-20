Presunto homicida envía por “error” un video a su madre donde asesinaba a un hombre: ella lo denuncia

Autoridades capitalinas han formalizado el inicio de una indagatoria bajo la clasificación de homicidio doloso tras un evento inusual ocurrido en la alcaldía Milpa Alta.

Video enviado a su madre muestra al joven de 18 años cometiendo un asesinato

Las autoridades de la CDMX se encuentran actualmente integrando la carpeta de investigación correspondiente en contra de un joven de 18 años, cuya detención fue posible gracias a un video contundente enviado de forma accidental por el propio implicado. El caso ha generado relevancia debido a las circunstancias que permitieron su captura inmediata tras el acto violento.

El proceso jurídico se desencadenó cuando el sujeto remitió supuestamente por equivocación un archivo de video a su madre. En dicha grabación, se aprecia presuntamente al ahora detenido cometiendo el asesinato de otro varón en el área mencionada.

Madre denuncia a su hijo tras recibir video del homicidio

Al recibir el material audiovisual y percatarse de la gravedad de los hechos exhibidos, la madre de la persona señalada tomó la determinación de informar de manera inmediata al Ministerio Público.

Esta denuncia familiar resultó crucial para las instancias de procuración de justicia, quienes procedieron a resguardar la evidencia y asegurar al presunto responsable del crimen.

Actualmente, el individuo permanece bajo custodia de los cuerpos de seguridad mientras los peritos analizan los metadatos de la filmación para corroborar el sitio exacto y la temporalidad del incidente.

No se ha identificado a la víctima

La indagatoria busca esclarecer la identidad de la víctima y los motivos que derivaron en la agresión letal captada en el dispositivo móvil. El presunto homicida enfrentará el proceso legal pertinente, donde el video enviado involuntariamente constituye una de las piezas centrales del expediente acusatorio presentado ante los tribunales capitalinos.

Este suceso subraya la importancia de la colaboración civil en la persecución de delitos graves, incluso cuando el vínculo afectivo se encuentra presente. Las labores de integración jurídica avanzan para determinar la situación legal definitiva del detenido, quien podría recibir una sentencia considerable por el fallecimiento del hombre agredido.

Por su parte, el Ministerio Público continúa recolectando testimonios y pruebas adicionales que complementen lo observado en las imágenes para consolidar la imputación por el delito de privación de la vida de forma intencional en la demarcación señalada.

