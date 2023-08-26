Joven es apuñalada más de 100 veces por defender a su madre en EU

Una tragedia sucedió luego de que una joven universitaria defendió a su madre de su padrastro y este la apuñalara en más de 100 ocasiones, según lo informado por medios locales, en el pecho y abdomen.

El hombre golpeaba a su pareja, madre de la joven de 21 años, por lo que esta optó por salir en su defensa, pero este la arrastró por una de las habitaciones de su vivienda y sacó un cuchillo mismo con el que comenzó su agresión contra la joven.

Cámara de seguridad captó el momento en que el hombre apuñaló a la joven

Los hechos ocurrieron en el condado de King y quedaron grabados por una cámara de seguridad y se aprecia el momento en que Nghiep Kein Chau atacó a Angelina Thanh Tran en diversas ocasiones e incluso se conoce que el agresor se detuvo por momentos para cambiarse de ropa.

Este delito ocurrió el pasado 7 de agosto, donde la joven estudiante de la Universidad de Washington, intervino y esto hizo que su madre pudiera escapar de las agresiones de su esposo y esconderse en un dormitorio y llamar al 911.

Angelina Thanh Tran falleció tras ser apuñalada por el hombre por 107 ocasiones. Cuando la policía llegó al lugar, el hombre confesó a los agentes "maté a alguien" y en su testimonio, Chau dijo que su intención era matar a su esposa si estos hubieran llegado más tarde. Justificó su agresión diciendo que había sido porque pensó que esta quería divorciarse y llevarse su dinero.

El hombre es acusado de los delitos de asesinato e intento de asesinato en primer grado, mientras que el Estado solicita fijar una fianza de cinco millones de dólares.

"Destacó en sus estudios y solo le quedaba un año más en la Universidad de Washington, Seattle. Su dedicación y arduo trabajo fueron realmente admirables. El dolor de su ausencia es profundo, ya que era una joya de ser humano. El impacto que tuvo en todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla fue significativo", se lee en GoFundMe, donde se organiza esta recaudación de fondos en beneficio del National Asian Pacific Center on Aging (Napca), causa que la joven apoyaba.

