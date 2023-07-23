VIDEO: Pareja golpea brutalmente a abuelito por buscar cambiar su asiento en el cine

En los recientes días se dio a conocer la historia de un adulto mayor que fue golpeado en un cine de Florida tras preguntarle a una pareja por qué se encontraban en los asientos que previamente reservó desde la aplicación, esto desató una reacción agresiva que quedó captada en las cámaras de seguridad y en videos de otros usuarios.

Durante uno de los videos se observa al atacante abalanzarse sobre la víctima, en primera instancia le suelta un puñetazo que descoloca a la persona hasta quedar en el piso mientras los espectadores y la esposa miraban sin hacer nada al respecto; en otra toma quedó expuesto el momento en que se fue del cine.

¿Cuándo ocurrió el ataque contra un adulto mayor en el cine de Florida?

El pasado lunes 10 de julio se reportó el incidente por parte de las autoridades de la entidad, quienes recibieron llamadas de algunos testigos que se encontraban en el Teatro AMC Pompano Beach; al llegar al lugar encontraron al hombre de 63 años con la cara ensangrentada, por lo que rápidamente solicitaron el apoyo de las unidades médicas para trasladarlo al hospital.

Horas más tarde se dio a conocer que el hombre sufrió una fractura en la nariz, por lo que requirió sutura y atender otras lesiones que le provocó la agresión, de momento no se dieron informes sobre su identidad y únicamente se identificó como un “veterano identificado”, pues resaltó que por su seguridad prefirió omitir más detalles.

POMPANO BEACH FLORIDA—A 63 year old man is viciously attacked after asking a couple to leave his pre-booked movie theater seat.



The victim was transported to the hospital with injuries to his head and face.



Police are still looking for the suspect. pic.twitter.com/Jo0syYfoR4 — Amiri King (@AmiriKing) July 23, 2023

Agresor se dio a la fuga tras golpear al adulto mayor en el cine de Florida

En los videos compartidos en redes sociales se aprecia el rostro del agresor; sin embargo, las autoridades no han dado con su paradero, por lo que le pidieron a los ciudadanos que en caso de tener mayor información lo reporten para que reciba un castigo y se haga responsable de las lesiones que le causó al hombre, pues hasta hace unos días se encontraba en el hospital con contusiones en la cabeza.