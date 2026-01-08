Se defendió y desarmó al ladrón: asalto frustrado en plena avenida de Nicolás Romero en Edomex

Un hombre frustró un asalto, el cual pudo terminar en tragedia en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, luego de que un ciudadano decidiera enfrentar a dos presuntos delincuentes armados que intentaron despojarlo de sus pertenencias. Los hechos ocurrieron sobre Avenida México, una de las vialidades más transitadas de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, los asaltantes eran dos sujetos que portaban un arma de fuego. Durante el forcejeo, uno de los delincuentes golpeó a la víctima, sin embargo, el ciudadano logró defenderse y desarmar al presunto ladrón, generando momentos de tensión entre peatones y automovilistas que circulaban por el lugar.

Vecinos y automovilistas intervienen durante el asalto en Nicolás Romero

Tras el enfrentamiento inicial, algunos vecinos y conductores que se encontraban en la zona se percataron de lo que ocurría y apoyaron a la víctima, lo que obligó a los presuntos delincuentes a huir del sitio antes de que la situación escalara a un desenlace fatal.

En #NicolasRomero, un ciudadano frustró un intento de robo tras confrontar y desarmar a un presunto asaltante en la vía pública. Los involucrados en el ilícito huyeron del lugar; se recomienda realizar la denuncia ante la @FiscaliaEdomex. ⚖️🚨 #Edomex #Seguridad pic.twitter.com/BrbK0xSQ52 — Vecinos Informados (@vecinoinformado) January 7, 2026

El hecho pudo haber terminado en tragedia, debido a que los delincuentes portaban un arma de fuego y la confrontación se dio en plena vía pública, a la vista de familias, peatones y automovilistas. A pesar de la gravedad del incidente, no se reportó la presencia inmediata de patrullas de seguridad pública, ni intervención por parte de cámaras del C4, lo que generó molestia e indignación entre los ciudadanos.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la ausencia de apoyo por parte de las autoridades, pese a que el intento de asalto ocurrió en una avenida principal. Vecinos denunciaron que no hubo respuesta inmediata de la policía municipal, ni seguimiento a través del sistema de videovigilancia, lo que permitió que los responsables escaparan sin ser detenidos.

Ante estos hechos, autoridades exhortaron a la víctima y a los testigos a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con el objetivo de que se inicie una carpeta de investigación y se logre identificar a los responsables.

Riesgos de enfrentar a delincuentes armados

Especialistas en seguridad advierten que enfrentar directamente a delincuentes armados representa un alto riesgo, ya que puede derivar en lesiones graves o incluso la pérdida de la vida. Aunque en este caso el ciudadano logró frustrar el asalto, las autoridades reiteran que lo más recomendable es priorizar la integridad física y reportar los hechos a los números de emergencia.

El Edomex, líder nacional en robo a transeúnte

El Estado de México encabeza la lista nacional de robo a transeúnte en la vía pública, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) . De enero a noviembre de este año, la entidad acumuló 13 mil 944 casos, apenas mil 500 menos que en el mismo periodo del año pasado.

Estas cifras reflejan que, pese a los operativos de seguridad, el robo a peatones continúa siendo uno de los delitos más frecuentes en el Edomex, especialmente en municipios con alta densidad poblacional como Nicolás Romero, Naucalpan, Tlalnepantla y Ecatepec.