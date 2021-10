Joven arranca el medidor de su casa y lo lleva a CFE para regresarlo

En redes sociales se volvió viral la historia de una joven que arrancó el medidor de luz de su casa y lo llevó hasta las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Jalisco.

La joven, de apenas 24 años de edad, no sabía que un técnico iba hasta su hogar para revisar o retirar el medidor, según sea el caso, por lo que les “ahorró” el trabajo y se los llevó hasta la oficina.

La misma joven compartió la divertida historia a través de su cuenta de Twitter con el usuario @Arandhi, donde narró que los trabajadores de CFE se rieron de ella al verla llegar con el medidor en las manos.

“Se rieron de mí en la CFE por traer mi medidor, dicen que ellos van y lo quitan. Ok yo no lo sabía, les prometo que no quería venir cargando bajo el sol una cosa que pesa 1000 kilos”, escribió la usuaria para acompañar una foto de su medidor.

se rieron de mí en la CFE x traer mi medidor dicen que ellos van y lo quitan ok yo no lo sabía les prometo que no quería venir cargando bajo el sol una cosa que pesa 1000 kilos pic.twitter.com/tWGlaF3CRh — Arandhi Correa (@Arandhi) October 18, 2021

En redes advierten que es ilegal arrancar el medidor de la CFE

Tras darse a conocer su historia, algunos usuarios de redes sociales se burlaron de ella y le indicaron que lo que había hecho era ilegal, pues no está permitido arrancar un medidor de luz de la pared.

A lo que la chica respondió con humor que esperaba no ser llevada a prisión por su acto, pues lo hizo sin saber que cometía un delito.

“Ok. Deseen que no me metan a prisión de 3 a 10 años por favor, solo soy una mensa”.

Más tarde, la joven indicó que todo había salido bien, que no iba a dar a la cárcel y que simplemente sería una historia divertida; además de haberles “ahorrado” el trabajo a los técnicos de la CFE de ir hasta su casa por el medidor.

“Dejen de decirme que lo que hice es ilegal ¿okay?, todo salió bien, solo se rieron un poco y revisaron que el medidor estuviera bien y así fue porque no soy un criminal y ya, excelente, se lo quedaron y listo, les ahorré el trabajo, ok”.

La publicación se volvió viral en Twitter, donde superó los 19 mil “me gusta”, acumuló cientos de comentarios y fue compartida más de mil veces.