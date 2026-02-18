Intentó llevarse a una niña a un hotel: procesan a turista danés por abuso sexual en Veracruz

El pasado 8 de febrero, un turista de nacionalidad danesa fue acusado de querer llevarse a una niña a un hotel ubicado en el Malecón de Veracruz, aprovechando la distracción de sus padres comerciantes. Por estos hechos, se informó que el extranjero ya fue vinculado a proceso por abuso sexual en grado de tentativa.

Comerciantes persiguen a turista por abuso sexual en Veracruz

De acuerdo con medios locales, el 8 de febrero, un turista identificado como Claus "N" intentó sustraer a la menor, cuando la pequeña estaba con sus padres, quienes atienden un comercio en el centro histórico.

Creyendo que los familiares no se iban a dar cuenta, el sujeto habría intentado llevársela al hotel en donde se hospedaba para poder realizar tocamientos inapropiados en contra de la víctima.

Pero al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, familiares y comerciantes lo persiguieron y lo acorralaron en el lugar.

En medio de la furia colectiva, la seguridad privada del hotel impidió inicialmente que los comerciantes entraran y lo sacaran a la fuerza, pero minutos más tarde la policía llegó al lugar con una orden judicial para realizar la detención.

Se queda en prisión sujeto señalado por intento de abuso sexual

La Fiscalía General del Estado confirmó que Claus “N” fue vinculado a proceso por abuso sexual en grado de tentativa y permanecerá en prisión mientras avanza el proceso judicial.

Según se detalló, durante la audiencia de control, el sujeto estuvo asistido por la cónsul de Dinamarca y un perito traductor. Pero este lunes, un juez de control ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, dentro del proceso penal identificado con el número 28/2026.

En caso de que se determine su responsabilidad en los hechos, el Código Penal de Veracruz contempla sanciones por abuso en contra de menores, que van de 2 a 8 años de prisión y multas de hasta 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Si se trata de abuso en grado de tentativa, la sanción se reduce a la mitad.

