VIDEO: ¡De terror! Paracaidista queda colgado de un avión durante salto en Australia

Un salto que debía ser parte de un espectáculo aéreo en Australia terminó convirtiéndose en un escenario de terror, cuando un paracaidista quedó colgado de la cola de un avión Cessna durante una demostración en Queensland.

El accidente que casi le cuesta la vida fue captado en video por la Junta Australiana de Seguridad en el Transporte (ATSB), y no tardó nada para hacerse viral.

VIDEO: Captan accidente de paracaidista en Australia

El video muestra el momento en que el deportista queda atrapado, mientras el resto del equipo se preparaba para saltar. Lo que ocurrió después fue una maniobra desesperada para no morir a más de 4 mil 500 metros de altura.

De acuerdo con la empresa, todo sucedió durante el evento “Big Ways at the Beach”, donde 17 paracaidistas participarían en una formación aérea de gran tamaño, un salto de 16 vías que sería grabado por un camarógrafo especializado.

😱🪂 Un salto que casi termina en tragedia. En Australia, un paracaidista quedó enredado en la cola del avión al momento de saltar. Con un cuchillo, cortó las cuerdas en pleno vuelo y logró abrir el paracaídas a tiempo. ¡Milagro puro! pic.twitter.com/XK5qeBGHYy — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 12, 2025

El primer paracaidista se colocó en la puerta para iniciar el salto grupal. El piloto había reducido la velocidad del avión a 85 nudos y extendido 10° de flaps para permitir la salida segura del equipo.

Sin embargo, justo al asomarse, el asa del paracaídas de reserva del deportista se atoró, provocando que este se abriera de manera inesperada.

El jalón fue tan fuerte que el paracaidista fue empujado hacia atrás y sus piernas golpearon el estabilizador horizontal izquierdo del avión. En ese momento, el paracaídas se enredó en esta misma parte del fuselaje, dejándolo colgado debajo de la aeronave.

¡Qué miedo! 😰#Australia | Un paracaidista terminó enredado en la cola de un avión justo al momento de saltar. Era el primero de 17 que participarían en un salto de formación desde más de 4 mil 500 metros de altura, pero algo salió terriblemente mal y quedó atrapado en pleno… pic.twitter.com/qQMUb7jcGQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 11, 2025

Paracaidista logra salvarse tras quedar colgado en Australia

Mientras el piloto intentaba estabilizar el avión, que comenzó a vibrar y perder velocidad, el resto de sus compañeros comenzó a saltar para reducir peso.

El joven atrapado usó un hook knife, un pequeño cuchillo de emergencia usado en paracaidismo, para cortar 11 de las cuerdas de su paracaídas de reserva, lo que permitió que pudiera zafarse.

¿Qué pasó con el avión?

Con todos los paracaidistas fuera, el piloto evaluó el control que le quedaba del Cessna. Aunque tenía una parte del paracaídas enredada en la cola y el estabilizador dañado, consiguió mantener una velocidad cercana a 120 nudos y declaró emergencia (MAYDAY).

Incluso se preparó para saltar si la aeronave se volvía incontrolable, pero al llegar a los 2 mil 500 pies determinó que podía aterrizar. Finalmente, logró descender de manera segura en el aeropuerto de Tully.

El informe añadió que, aunque no fue la causa del accidente, el avión no estaba dentro de los límites de peso y balance.