Oh la la: Metro de París tendrá traductores con Inteligencia Artificial para los Juegos Olímpicos 2024

Para ayudar a los turistas que acudan a los Juegos Olímpicos 2024 a trasladarse en París, las autoridades de transporte en Francia anunciaron que habrá más de 3 mil dispositivos de traducción con Inteligencia Artificial.

La Red de Transporte Público de París (RATP) anunció que tendrá a su personal equipado con un aparato llamado Tradivia, el cual puede traducir entre el francés y 16 idiomas diferentes, entre ellos, mandarín, árabe y coreano.

El dispositivo podrá traducir y mostrar la traducción en una pantalla y además lo emitirá a través de una bocina. Este servicio no sólo estará disponible durante los Juegos Olímpicos de 2024, sino que también seguirá después de la justa deportiva mundial.

Ante ello, los trabajadores del Metro de París aseguraron que el uso de este dispositivo les permitirá tener más confianza en sus labores, ante la llegada de millones de visitantes para el evento deportivo más relevante de este verano.

“Ya no tenemos esa aprensión, ese temor de acercarnos a los visitantes. Ya no tenemos ese miedo de pensar ‘Oh no, no nos vamos a entender’ (...) tenemos una información clara, más precisa y podemos estar seguros de que cuando el visitante se va, está satisfecho”, afirmó Raphael Gazette, trabajador del Metro parisino, a la agencia Reuters.

La relevancia de usar este aparato tecnológico es debido a que habrá visitantes de todo el mundo en la capital francesa, por lo cual es relevante brindarles la información adecuada. “Poder hablarles en tantos idiomas como sea posible y ayudarles a orientarse en París es extremadamente importante”, afirmó Gregoire de Lasteyrie, representante de la RATP.