Desde hace años había indicios de la presunta complicidad del ex secretario de seguridad de tabasco con “La Barredora” y “El Cartel Jalisco” (CJNG), de comprobarse los nexos criminales de Hernán Bermúdez Requena, expertos dicen habría corresponsabilidad de quienes sabían de esos indicio; las alertas se prendieron desde 2019.

Inteligencia militar alertó nexos narcos de Bermúdez Requena desde 2019

Los servicios de Inteligencia Militar ya investigaban por crimen organizado a Hernán Bermúdez Requena, en ese momento director de la Policía de Investigación del Estado de Tabasco.

“Hay informes de inteligencia militar desde el 2019 que ya vinculaban Bermúdez Requena con este grupo criminal La barredora. Este grupo criminal, según la propia Sedena, es una célula, un brazo del Cártel de Jalisco Nueva Generación en Tabasco y desde esa fecha, desde antes que Adán Augusto López asumiera la gubernatura, ya existían estos informes y estas advertencias”, dijo Iván Alamillo, de Mexicanos Contra la Corrupción

A pesar de esas alertas, el entonces gobernador Adán Augusto López lo nombro secretario de Seguridad Pública de Tabasco el 11 de diciembre de 2019.

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en #Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto, está acusado de liderar "La Barredora", grupo ligado al #CJNG



Debido a una filtración masiva de documentos del #Ejército mexicano, se supo que antes de asumir el cargo ya había…

“Si se enteró y no actuó es muy grave, si el ejército no le informó, también es muy delicado, entonces cualquier que haya sido el escenario me parece muy grave que Bermúdez Requena se haya mantenido hasta enero del 2024 en el cargo”, dijo Iván Alamillo, de Mexicanos Contra la Corrupción.

De acuerdo a documentos de inteligencia militar a los que tuvo acceso la Organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Hernán Bermúdez Requena era quien encabezaba el organigrama del grupo criminal, “La Barredora”.

El segundo al mando era justamente su brazo derecho y asesor en la secretaria de seguridad, Carlos Tomás Díaz Rodríguez.

Otro informe militar, fechado en 2021, alertaba sobre los planes de “La barredora” para extraer combustible de un barco que estaba por llegar al puerto de dos bocas.

“En 2021 y 2022, este grupo criminal La barredora tenía planes de ingresar tres pipas de 38 millones de litros, de capacidad de 38 millones de litros al puerto de dos bocas en donde iba a llegar un barco de nombre Chirón o Chriron y ese barco traía combustible que se iba a descargar en estas pipas operadas por el grupo criminal”, dijo Iván Alamillo, de Mexicanos Contra la Corrupción.

Pero por si quedaba alguna duda, el servicio de inteligencia militar alerto el 2 de febrero del 2021 del posible involucramiento de autoridades del estado de Tabasco en actividades delictivas relacionadas con la delincuencia organizada. Y ahí se habla de una investigación en contra del secretario de Seguridad Pública de Tabasco.

Orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena

Es hasta el 14 de febrero de este año que se giró una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena. Ese mismo día abandono el país y continuo prófugo.

Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al tema y aseguro que no existe ninguna investigación en contra de su compañero de partido y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández.

“Las fiscalías es quienes tienen que hacer la investigación y nosotros no protegemos a nadie, de parte nuestra, no hay ninguna acusación, si la fiscalía tuviera algo, pues que investigue”, dijo Claudia Sheinbaum, presidenta de México.