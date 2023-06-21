¡De película! Así son los taxis voladores que darán servicio en los Juegos Olímpicos París 2024

Los Juegos Olímpicos París 2024 se aproximan y prometen ser unos de los más novedosos de la historia, así lo plantearon los organizadores de la competencia, quienes ya trabajan en la primera red de taxis voladores a nivel mundial.

Volocopter, la compañía de origen alemán, comenzó las pruebas en 2022 y al día de hoy gestiona proyectos para que las personas puedan reservar en línea un taxi volador, tal como se hace en vía terrestre, esto ha despertado curiosidad entre los internautas pues las imágenes no se han hecho esperar e incluso lo han comparado con un helicóptero, pero ¿cuáles son sus características y cómo funcionarán? El Equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) te cuenta.

¿Cuáles serán las rutas de los taxis voladores en París 2024?

Tras dos años de trabajo intenso, el equipo de Volocopter dio a conocer este martes 20 de junio cuáles serán las rutas de los taxis voladores en los Juegos Olímpicos París 2024; París Le Bourget y el helipuerto de París son los principales puertos con las siguientes rutas de conexión:



Aeropuerto de París-Charles de Gaulle-aeropuerto de París-Le Bourget: Integrándose con éxito en los cielos del aeropuerto más transitado de Europa.

Barcaza Vertiport de Austerlitz-Helipuerto de París: integrando una conexión sobre el área urbana densamente poblada de París.

Helipuerto de París-Aeródromo de Saint-Cyr-l'École (Versalles): validar el potencial de la ruta para casos de uso turística.

We’re one year out from launching a new form of urban mobility, offering all-electric #VoloCity air taxi services in Europe, followed by other megacities worldwide. pic.twitter.com/v669InMe44 — Volocopter (@volocopter) June 16, 2023

¿Cuáles son las características de los taxis voladores que estarán en los Juegos Olímpicos 2024?

Los científicos que participaron con la compañía Volocopter para elaborar los taxis voladores establecieron que estos pueden alcanzar una velocidad de 110 km/h en un rango de 35 kilómetros, para ello, acumularon más de mil vuelos de prueba.

“Estos helicópteros han sido estudiados y diseñados para servicios urbanos. Actualmente, en los taxis o en Uber viajan en promedio una o dos personas a la vez. Así que este es el vehículo perfecto para moverse por la ciudad. Es silencioso, seguro y ofrece una experiencia fantástica”, dijo Florian Reuter, uno de los miembros del proyecto.

¿Cuándo inician los Juegos Olímpicos París 2024?

¡Agéndalo! Los Juegos Olímpicos París 2024 están a trece meses de dar inicio y llenar de emoción a todos los amantes de los deportes en una gran grama de disciplinas, las fechas en las que se llevarán a cabo son del 26 de julio al 11 de agosto de 2024.