Conade apoyará con recursos a atletas en Juegos Centroamericanos

El Comité Olímpico Mexicano gestionó recursos ante la Conade y logro 51 millones de pesos para apoyar a los atletas mexicanos que participaran en los Juegos Centroamericanos y del Caribe a celebrarse en el Salvador y República Dominicana del 23 junio al 8 de julio próximo.

Así lo informo María José Alcalá, diputada y presidenta del Comité Olímpico Mexicano durante la reunión de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, al señalar que con ese dinero se apoyaran todas las necesidades de la delegación mexicana integrada por 913 personas, de los cuales, 649 son los atletas que participarán en 37 disciplinas de 38 que se disputarán.

Explicó a los diputados que esto se logró en pláticas entre el Comité Olímpico México que preside, la Conade y la Secretaria de Educación Pública.

“Hubo diferencias, hubo complicaciones para tener todos los recursos, afortunadamente se tuvo toda la madurez de las dos instituciones que tienen que unir esfuerzos para inscribir a la delegación que nos representara, afortunadamente se logró y el gobierno federal, por parte de la Comisiona Nacional de Cultura Física y Deporte, estará otorgando 51 millones de pesos para poder cubrir boletos de avión, hospedaje, alimentación traslado de materiales en 4 deportes que son; ecuestre, canotaje, vela y remo, también se van a poder tener todos los médicos necesarios, fisioterapeutas para poder cubrir a toda la delegación tanto en el Salvador como en República Dominicana”, detalló la exatleta olímpica.

María José Alcalá, presidenta de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, agregó también se cubrirán los gastos de uniformes de competencia y del desfile de inauguración.

“Todos los que reciben recursos del erario público tienen que cumplirlo al 100, llámese quien se llame, tiene que cumplirse la comprobación al 100”, aclaró.

Piden comparecencia de titular de Conade, Ana Guevara

Los diputados de la Comisión del Deporte aplaudieron la gestión para lograr apoyo a los atletas, pero no quitan el dedo del renglón para que la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, comparezca y rinda cuentas por los escándalos en el manejo de recursos.

“También parte de su responsabilidad es rendir cuentas y no lo ha querido hacer, ya llevamos prácticamente dos años pidiendo esto, no lo ha querido hacer, ya no sé si sería la comparecencia para aclarar o nos pudiera desmembrar el cómo ha manejado a discreción los recursos públicos o incuso ya poder llegar a pedir su destitución ya que no ha acudido a ningún llamado que se le ha hecho, esta comisión puede ser omisa”, dijo Alan Castellanos, legislador del PRI.

Carlos Iriarte, diputado del PRI, soltó “el deportista debe estar concentrado en conseguir su marca, su mejor desempeño y no estar preocupado, si llego su viático para su fisioterapista o si llego su bicicleta a tiempo, o incluso estar en la plataforma de 10 metros y estar pensando si al otro día tiene o no hospedaje mi entrenador, esos aspectos pueden cambiar el destino de toda una vida de dedicación del atleta”.

Por parte el diputado de MC, Andrés Pintos, acusó “acabamos de tener un lamentable hecho con el equipo de nado sincronizado, la percepción del deporte en México quedó bastante, bastante lastimado, la gente señalo muchísimo en redes sociales este caso. No pueden estar preocupados pero si le s llego la beca o por si les llego el traje de baño o por si les llego el pago para los terapeutas es triste y lamentable”

En Morena, Olga Juliana se dijo de acuerdo en la comparecencia “sí sería importante que nos pudiera visitar para dar a conocer todas las actividades que se han realizado”.

Esta no es la primera exigencia de legisladores para llamar a cuenta a la titular de la Conade. Mary José Alcalá rechazo que se pretenda proteger a la ex velocista. “Usted cree que porque las agendas no coincidan la estoy protegiendo, no se está protegiendo a nadie porque nosotros como legisladores nuestra obligación es revisar que las leyes puedan mejorarse y también revisar todos los recursos, como se asignan, que se ha hecho, la trasparencia y en ese sentido lo hemos hecho”.

Ahora solo falta que la Comisión de Deporte le ponga una nueva fecha para que comparezca la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara.