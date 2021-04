Juez concede suspensión a padrón de celulares

Ciudad de México.- Un juez federal concedió la primera suspensión provisional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) y concluyó que la entrega de datos biométricos, de los usuarios de celulares, puede no ser la mejor opción para la persecución de delitos.

El juzgador especializado, Juan Pablo Gómez Fierro otorgó el beneficio judicial a Oscar González Abundis, quien solicitó el amparo contra la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión mediante la que se obliga a los usuarios de telefonía celular a registrar sus líneas en el PANAUT para que no les sean canceladas por falta de registro.

La finalidad es crear una base de datos

“Recordemos que la finalidad del PANAUT es crear una base de datos con información de las personas que sean titulares de una línea telefónica móvil, para el intercambio de información con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia, en asuntos relacionados con la comisión de delitos.

“De un análisis superficial -como el que implica analizar la apariencia del buen derecho- este juez de Distrito advierte que la medida consistente en la entrega de datos personales y biométricos para registrar una línea de telefonía móvil en el PANAUT, podría no ser idónea ni proporcional, ya que no se advierte una relación directa o causal entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos, es decir, elg rado de realización del fin perseguido no necesariamente será mayor que la afectación a los drechos mencionados previamente”.

Ante está decisión, el quejoso no estará obligado, de momento, a registrar su línea telefónica en el PANAUT, en tanto las autoridades no podrán cancelar su servicio por la falta de registro.