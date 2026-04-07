Revés a la UIF: Juez ordena liberar cuentas de Tomás Yarrington tras siete años de bloqueo

Se le otorgó un amparo definitivo al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba. La sentencia ordena a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el desbloqueo inmediato de sus activos bancarios, los cuales permanecían inmovilizados desde hace siete años.

El fallo, emitido por Ulises Oswaldo Rivera González, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, establece que el congelamiento de cuentas aplicado en 2019 careció de sustento legal suficiente bajo los criterios vigentes al momento de la acción administrativa.

El amparo de Tomás Yarrington: ¿Por qué la UIF debe liberar sus cuentas?

La decisión del juez federal se fundamenta en la violación al principio de legalidad. Según la sentencia dictada el pasado 31 de marzo de 2026, el bloqueo de los activos de Yarrington no derivó de una petición formal de un organismo internacional o gobierno extranjero, un requisito que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exigía con rigor hasta hace apenas unos días.

El juzgador determinó que, al ser un procedimiento de origen estrictamente nacional, la UIF sobrepasó sus facultades constitucionales. Este fallo llega justo después de que los actuales ministros de la SCJN dieran "luz verde" a la UIF para bloquear cuentas sin necesidad de una orden judicial o petición extranjera.

Sin embargo, por principio de irretroactividad y apego a la jurisprudencia previa de la Segunda Sala, la protección se concedió al exmandatario tamaulipeco.

Un juez federal le concedió un amparo a Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, para el desbloqueo de sus cuentas bancarias aseguradas desde 2019.



Determinó que la medida no cumplió con los requisitos legales vigentes al momento de su aplicación.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/Bo5ohJSKpk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 7, 2026

De Estados Unidos al Altiplano: El historial criminal de Yarrington

El desbloqueo de sus cuentas ocurre mientras Tomás Yarrington cumple su proceso penal en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, mejor conocido como "El Altiplano". Su regreso a México se concretó apenas hace un año, el 9 de abril de 2025, tras ser deportado por el gobierno de Estados Unidos en el cruce fronterizo de San Isidro-Tijuana.

Hitos clave en su proceso:



Gobernador de Tamaulipas (1999-2004): Periodo en el que presuntamente aceptó sobornos por más de 3.5 millones de dólares a cambio de contratos estatales.

Periodo en el que presuntamente aceptó sobornos por más de a cambio de contratos estatales. Captura en Italia (2017): Fue detenido en Florencia mientras viajaba con una identidad y pasaporte falsos tras años de prófugo.

Fue detenido en Florencia mientras viajaba con una identidad y pasaporte falsos tras años de prófugo. Condena en EE. UU. (2023): Sentenciado a nueve años de prisión por lavado de dinero y la compra fraudulenta de propiedades de lujo en Texas y Florida.

Sentenciado a nueve años de prisión por lavado de dinero y la compra fraudulenta de propiedades de lujo en Texas y Florida. Cargos en México: Actualmente enfrenta acusaciones por delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Al no existir una solicitud de Interpol o de agencias como la DEA para ese bloqueo específico de 2019, Yarrington recupera el acceso a sus recursos financieros en territorio mexicano, a pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que dichos fondos son fruto de nexos con el crimen organizado y sobornos.