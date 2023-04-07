Demócratas piden sustitución de juez de la Suprema Corte de EU

Los legisladores demócratas Alexandria Ocasio-Cortez por Nueva York y Sheldon Whitehouse por Rhode Island exigieron la destitución del juez de la Suprema Corte de Estados Unidos, Clarence Thomas, que fue acusado de aceptar regalos lujosos de un donante republicano. No solo se trata de regalos, según publicaciones el juez, también aceptó viajes de lujo, durante más de dos décadas sin informar de ellos, hecho que a juzgar de sus detractores consiste en un acto violatorio de la ley. Después del escándalo de Watergate una ley que obliga a jueces y congresistas, así como a funcionarios federales a declarar regalos costosos.

La congresista Ocasio-Cortez dice calificó el hecho con un nivel de corrupción "casi caricaturesco". A través de sus redes sociales la congresista por Nueva York dijo que el juez Thomas debe ser acusado y juzgado. La congresista también señaló que el informe de la supuesta mala conducta de Thomas se refleja negativamente en el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts.

"Salvo algún cambio dramático, esto es por lo que la corte de Roberts será conocida: corrupción flagrante, erosión de la democracia y despojo de los derechos humanos", dijo.

This is beyond party or partisanship. This degree of corruption is shocking - almost cartoonish. Thomas must be impeached.



Barring some dramatic change, this is what the Roberts court will be known for: rank corruption, erosion of democracy, and the stripping of human rights. https://t.co/t8fnGLVhbV — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) April 6, 2023

De acuerdo con una investigación de ProPublica, durante años el magistrado realizó viajes y salidas de lujo en yates y jets privados propiedad del empresario de Dallas, Harlan Crow un promotor inmobiliario que durante años ha apoyado al partido republicano. Uno de estos viajes habría sido a Indonesia en jet privado y el uso de un yate, cuyo costó superó el medio millón de dólares.

El senador demócrata Sheldon Whitehouse, se unió a las declaraciones de la congresista Ocasio-Cortez y fue más allá pidiendo una investigación independiente. También a través de la red social Twitter, Sheldon llamo a la Suprema Corte a realizar una investigación.

So in the case of Thomas globetrotting on billionaires’ private jets, he should have disclosed that before, particularly where companions had interests before the Court, but there’s no question he will need to disclose future trips. — Sheldon Whitehouse (@SheldonforRI) April 6, 2023

El que otorgó los regalos rompe silencio

A través de un comunicado el empresario, Harlan Crow no negó las acusaciones pero dijo que el juez Thomas nunca pidió los obsequios.

"La hospitalidad que hemos brindado a los Thomas a lo largo de los años no es diferente de la hospitalidad que hemos brindado a muchos otros queridos amigos", expuso Crow, quien durante años ha realizado donaciones a los candidatos republicanos, según informa el diario The Hill.

¿Quién es Clarence Thomas?

Clarence Thomas, es el juez más conservador y el más veterano de la Suprema Corte de Estados Unidos, fue el único de los nueve miembros de la Corte que apoyó una petición respaldada por el expresidente Donald Trump (2017-2021) que buscaba anular los resultados de las elecciones de 2020 en un estado.

Y en enero de 2022, Thomas fue nuevamente el único juez que apoyó una solicitud de Trump para prohibir la publicación de los registros de la Casa Blanca relacionados con la toma del Capitolio. Thomas también es partidario de la revocación de otros derechos como el matrimonio homosexual.

Una oportunidad para los demócratas

Si en un momento dado el juez Clarence Thomas fuera destituído para afrontar estas acusaciones en su contra, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden estaría en posibilidad de nombrar un juez que comulgue con las ideas progresistas de los demócratas. Biden en su campaña prometió nombrar como juez a una mujer negra. Los cargos de los jueces son vitalicios y son nombrados por el presidente y ratificados por el senado.

Washington, DC - October 7 : Members of the Supreme Court sit for a group photo following the recent addition of Associate Justice Ketanji Brown Jackson, at the Supreme Court building on Capitol Hill on Friday, Oct 07, 2022 in Washington, DC. Bottom row, from left, Associate Justice Sonia Sotomayor, Associate Justice Clarence Thomas, Chief Justice of the United States John Roberts, Associate Justice Samuel Alito, and Associate Justice Elena Kagan. Top row, from left, Associate Justice Amy Coney Barrett, Associate Justice Neil Gorsuch, Associate Justice Brett Kavanaugh, and Associate Justice Ketanji Brown Jackson. (Photo by Jabin Botsford/The Washington Post via Getty Images)|The Washington Post/The Washington Post via Getty Im

La Suprema Corte está constutuída por 9 jueces, hoy en día tiene mayoría conservadora, el presidente Donald Trump tuvo oportunidad de nombrar a 3 de los nueve jueces. El presidente Barack Obama promovió a dos juezas, Elena Kagan y Sonia Sotomayor pero seis jueces fueron nombrados por republicanos y uno más que fue nombrado por el demócrata Bill Clinton.

Los jueces solo pueden ser removidos a través de un juicio de destitución en la Cámara de Representantes y un fallo condenatorio del Senado.

