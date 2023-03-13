Juez Teódulo Pacheco fue retirado del caso de María Elena Ríos por beneficios a su agresor

Durante la conferencia mañanera del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de este lunes 13 de marzo, habló acerca de la saxofonista que recibió un ataque con ácido, María Elena Ríos, específicamente, sobre el juez Teódulo Pacheco, el cual fue retirado del caso.

AMLO aseguró que ya se tienen avances sobre el caso del ataque con ácido de María Elena Ríos, el más reciente fue el retiro del juez Téodulo Pacheco, quien otorgó beneficios a su agresor.

“Se trata del juzgador que otorgó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario a Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado local del PRI y presunto autor intelectual de la agresión en contra de la joven”, mencionó el presidente López Obrador durante la conferencia.

#EnLaMañanera | El juez Teodulo Pacheco ya no conducirá el juicio por el ataque con ácido a la saxofonista María Elena Ríos. La determinación de removerlo se produjo después de que impartidor de justicia ordenó quitarle la prisión preventiva y ordenarle un arresto domiciliario pic.twitter.com/UcgFWh0Lu2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 13, 2023

Juez Teódulo Pacheco fue retirado del caso de María Elena Ríos

Fue el pasado 10 de marzo cuando el juez Teódulo Pacheco fue retirado del caso de la saxofonista que recibió un ataque con ácido, pues el argumento principal para la solicitud fueron los beneficios que el juzgador le habría dado al agresor de María Elena Ríos.

Durante la conferencia matutina, AMLO reiteró que en su gobierno se atienden las demandas de las manifestaciones feministas: "No va a haber impunidad para nadie. Que las mujeres tengan la seguridad absoluta, y les hablo con el corazón, de que no vamos a dejar sin castigo a quienes cometan abusos contra mujeres”.

El juez Teódulo Pacheco fue quien dirigió la audiencia en enero de 2023, donde se decidió cambiar la medida cautelar de Vera Carrizal a prisión domiciliaria, con el criterio de que, supuestamente, estaría enfermo.

En ese sentido, se criticó que la decisión del juez dio pie a que el presunto agresor siguiera su proceso en libertad.

María Elena Ríos calificó dicho proceso como "una audiencia maquillada y un acuerdo pactado". Ante esto, se tomó la decisión de retirar del caso al juez Teódulo Pacheco.